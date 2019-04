Andrea Levy, sobre Torra: "Es una calcomanía de Puigdemont"

Andrea Levy, vicesecretaria del PP, ha explicado que ante la posibilidad de que Quim Torra sea investido este lunes president y se desactive el 155; este artículo se volvería a aplicar en caso de que fuera necesario, y ha advertido al posible president de la Generalitat de que esto es algo que "debe tener muy claro".

Para Levy estos últimos meses en Cataluña han dejado claro que "el 155 está para aplicarse", y ha asegurado que si fuera necesario volver a aplicarlo el PP volvería a contar con las fuerzas constitucionalistas porque esto "da un mensaje de fortaleza ante el desafió separatista".

Respecto a la elección del candidato, Levy ha dejado claro que es necesario que haya un president en Cataluña pero no "sirve cualquiera. "Torra no es solo una calcomania de Puigdemont sino que quiere ir más allá en esa espiral de ir contra la convivencia pacífica", ha explicado la vicesecretaria. Por ello, el gobierno de España estará controlando y vigilado que se respete la ley en Cataluña porque "eso es lo que da legalidad, estabilidad y tranquilidad".

Levy asegura que Torra quiere invisibilizar a la oposición. "En su discurso dedicó solo cuatro minutos a contestar a la oposición, desde un primer momento nos quiere invisibilizar a todos aquellos que no pensamos como él, entre otras cosas porque no nos respeta no cree en los que no piensan como él. Esto es continuar por un sendero que ha traído tristes páginas a Cataluña", ha añadido.

Por último, ha destacado la necesidad de formar una alternativa "que no invisibilice a nadie", una alternativa con un proyecto político que no sea "destrozar las instituciones" y que devuelva a Cataluña "la estabilidad económica".