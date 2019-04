Andrea Levy (PP): "Los españoles no merecemos padecer la sinrazón de Pedro Sánchez"

La vicepresidenta de estudios y programas del Partido Popular, Andrea Levy, ha comentando en Espejo Público, que en estos momentos "la sociedad española siente un estado de amargura porque esperaba que en el día de ayer, la clase política estuviera a la altura del momento".

También ha criticado al líder del Partido Socialista por negar la gobernabilidad de España y bloquear la situación política. Ha comentado que aunque se hagan discursos duros, "se debería haber ofrecido alguna alternativa ya que lo que no puede ser es una espiral sin fin".

Ha declarado que "los españoles no merecemos padecer la sinrazón de Pedro Sánchez" y le ha pedido una cesión generosa en el momento inicial interpretada desde la responsabilidad y el sentido de Estado.

Ha dicho "no se descarte una estrategia oculta de Pedro Sánchez en las próximas semanas" ya que vio un tono,"de mayor 'compadreo', intentando atraer no solo a Podemos sino también, en un discurso muy especifico, a los nacionalistas".

Ha añadido que su partido "no va a resignarse al 'no' antiespaña de Pedro Sánchez". "Los españoles no se merecen que los partidos políticos estemos enfrentados por siglas". Cree que el Partido Socialista no sabe como reaccionar a la nueva situación que se está dando en el parlamento.

Ha manifestado que "al igual que debería ocurrir en el congreso de los diputado, el PP podría colaborar para que hubiera centralidad en el parlamento vasco". Aunque solo le tenderían la mano al PNV si "llevara a cabo políticas centralistas y moderadas y abandonara los pactos que en las últimas ocasiones llevaba a cabo con Podemos y Bildu".