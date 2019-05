Andalucía en medio del fuego cruzado entre PP y Vox

Vox lanzaba su amenaza: si el PP no pide disculpas, no se sentarán a negociar los presupuestos de Andalucía: "No entendemos que se nos pueda venir a descalificar, a ofender y, al mismo tiempo, se nos diga: vamos a sentarnos a negociar", decía Alejandro Hernández. Consideran que llamarles "extrema derecha" es un insulto, pero en el PP dicen que en ningún caso las definiciones son descalificaciones. Eso sí, el portavoz andaluz, José Antonio Nieto, no ha querido mojarse. Ha evitado varias veces definir al partido como lo hizo Casado: "Están a la derecha del PP", y ha acabado tirando de paralelismos: "Vox es al PP lo que Podemos es al PSOE".

Disputas y cruces de acusaciones que Cs por boca de su líder en Andalucía, Juan Antonio Marín, espera no perjudiquen los presupuestos: "Eso no puede estar en manos de lo que alguien diga de alguien".

Por el momento, Vox sigue apoyando al gobierno. En medio de esta polémica ha votado a favor de una de las primera medidas estrella de PP y C's: la rebaja fiscal.