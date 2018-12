La 'cara B' de los actos de la Constitución: ¿Qué se habla en los corrillos entre políticos y periodistas?

En los corrillos en el Congreso de los Diputados por los actos por el día de la Constitución, la periodista parlamentaria de Antena 3 Noticias Ainara Guezuraga se ha hablado del discurso del Rey Felipe VI pero también de otros asuntos, como la resaca de las elecciones andaluzas, o el futuro de la legislatura.

Guezuraga, que ha asistido a ese acto institucional, explica que el discurso del monarca no ha sido puramente protocolario pero "ha gustado mucho". Estaba en duda si mencionaría el papel de su padre, y no sólo le ha mencionado a él, sino que también a su madre, la Reina Sofía. También era duda si haría menciones a Cataluña, y directamente al menos no ha habido, aunque sí se ha referido a "la unidad de España".

Explica que los 'corrillos' se desarrollan en una sala con mucho ruido, pero que Pedro Sánchez les ha aavanzado que no va a haber adelanto electoral a marzo y que seguirá con su hoja de ruta. No ha querido hablar de las elecciones andaluzas, cosa que sí ha hecho Susana Díaz al afirmar que se ve fuerte y va a pelear hasta el final.