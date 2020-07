Un alto cargo del Sindicato Unificado de Policía: "Las cargas de Atocha le deberían costar el cargo a alguien"

Sánchez Fornet en un mensaje difundido a través de su cuenta en la red social Twitter, ha manifestado que las cargas de Atocha deberían "costar el cargo a alguien" y en el que también ha reconocido que "a veces se carga sin razón".

El secretario general del SUP ha hecho estas declaraciones tras explicar que la Policía no había procedido a cargar contra los manifestantes durante la concentración no autorizada que ha tenido lugar este sábado en Neptuno porque no había "mononeuronbales arrojando piedras".

"¿Cómo es que tras varias horas de concentración ilegal en Neptuno la Policía no carga? Porque no hay mononeuronales arrojando piedras ¿claro?", señalaba, para reconocer, a continuación, que hay ocasiones, no obstante, en que la policía ha intervenido, a su juicio, sin motivo. "A veces se carga sin razón. Lo del 25-S de Atocha y algún otro caso debe costar el cargo a alguien", ha señalado.

Asimismo, ha apuntado que el problema en estas ocasiones no es de la propia Policía sino "de quien la gobierna", de "algunos mandos" y de "algunos policías". "Tenemos un grave problema que intentamos resolver", ha añadido