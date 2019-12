Almudena Ariza renuncia a dirigir los informativos de TVE

La periodista Almudena Ariza ha renunciado a ser directora de los Servicios Informativos de TVE al no considerar "suficiente" el respaldo obtenido entre los profesionales de la corporación, el 61, 85 % de los cuales han apoyado la propuesta de su nombramiento. "Mi principal fortaleza para llevar a cabo el proyecto de transformación digital es el conjunto de los profesionales de Informativos. Interpreto que no cuento con un respaldo mayoritario y que no he sabido ilusionar ni convencer", ha explicado Ariza. En concreto, del total de un censo de 3.200 personas, la candidatura de Ariza para ser directora de los Servicios de Informativos de TVE ha contado con 308 votos a favor (61,85 %), 117 en contra, y 73 votos en blanco. Una escasa participación en esta consulta que no era vinculante. La periodista madrileña traslada, no obstante, su agradecimiento a Enric Hernández, director de Información y Actualidad de RTVE, por haber propuesto su nombre para este cargo. En la misma línea, ha dicho confiar en que "encontrará a alguien a quien la redacción considere más idóneo para esta posición". "Y, por supuesto, pido disculpas de antemano por los inconvenientes que mi decisión pueda generar", ha concluido. En cualquier caso, Ariza ha subrayado que continuará con su trabajo al frente de la corresponsalía de TVE en París "con la misma ilusión y energía de siempre".

Sin responsable de informativos ni Consejo de Administración

Ariza fue propuesta a principios de diciembre como responsable de Informativos de TVE por Enric Hernández. La anterior directora de Informativos de TVE, Begoña Alegría, cesó en el cargo por voluntad propia. Alegría, nombrada directora de los Servicios Informativos de TVE en agosto de 2018, recibió el respaldo del 85,63 % de los profesionales en un referéndum organizado por los Consejos de Informativos de TVE y de Medios Interactivos.

El comité de expertos que evaluó a los candidatos que se presentaron al concurso público para renovar el Consejo de Administración de RTVE ha denunciado en el Congreso el abandono que están sufriendo por parte de las Cortes y del Gobierno, de los que no han sabido nada desde que el proceso de selección se 'congelara' el pasado mes de marzo. Este proceso era el que debía acabar con la situación de interinidad que supone que haya una administradora única provisional, Rosa María Mateo. "Los candidatos están defraudados y algunos muy preocupados", ha apuntado el presidente del grupo de expertos, Diego Carcedo, encargado de llevar al registro de la Cámara baja el texto firmado por todos sus compañeros. Algunos de los aspirantes, según ha indicado, se están planteando poner reclamaciones, incluso, ante el Tribunal Supremo. El concurso público para renovar la cúpula de la Corporación comenzó en julio de 2018 con la presentación de candidaturas. Los aspirantes fueron evaluados por 17 expertos, propuestos por los grupos parlamentarios, que seleccionaron a los 20 más idóneos calificando sus currículums y los proyectos de futuro para RTVE. De esa veintena, Congreso y Senado debían elegir a los 10 nuevos miembros del Consejo de Administración, incluida la presidencia. La lista de 20 aspirantes se decidió hace ahora un año. Sin embargo, el proceso no pudo continuar su camino porque dos meses después el presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, convocó elecciones y paralizó, como consecuencia, la actividad parlamentaria. La situación política de los meses siguientes impidió que el concurso volviera a ponerse en marcha hasta ahora.

Los periodistas reclaman que acabe la interinidad

La Federación de Asociaciones de Periodistas de España (FAPE) ha respaldado el llamamiento de la Comisión de Expertos de RTVE para que se resuelva urgentemente el concurso público para elegir al Consejo de Administración y al presidente del ente público. Según la FAPE, se tiene que resolver el concurso para elegir al Consejo y al presidente de RTVE porque está "sometido desde hace dieciocho meses a una situación de provisionalidad que amenaza su propia supervivencia". La federación apoya también el escrito enviado en su día a los candidatos a las elecciones del pasado 10 de noviembre por el Consejo de Informativos de RTVE, en el que solicitaba el compromiso de los partidos con la independencia del ente público y la conclusión del proceso de designación de una directiva "estable de forma transparente y rápida". La FAPE, además, comparte la afirmación de la Comisión de Expertos de que el concurso es “la clave de bóveda de la reforma democrática del servicio público y de su reforzamiento imprescindible para hacer frente a las demandas y necesidades de la sociedad española". Por ello, emplaza a los grupos parlamentarios a que acaben con la situación de "precariedad" que vive la Corporación por la interinidad a que la "están sometiendo por su incapacidad" para alcanzar un consenso que propicie una dotación presupuestaria suficiente para garantizar sus funciones de servicio público.