De Alfonso reclama a los partidos no usarlo como "cabeza de turco" por electoralismo

El director de la Oficina Antifrau de Catalunya (Oac), Daniel de Alfonso, ha negado haber incurrido en "práctica reprochable alguna" y ha asegurado que quiere seguir en su cargo para cumplir el mandato que le dio Parlament para luchar contra la corrupción

De Alfonso, ha abroncado a los diputados del Parlament por iniciar el procedimiento para destituirlo, ha denunciado una operación política para someterlo, por ser una figura "incomodísima", y para conseguir un organismo "dócil y acobardado".

En su comparecencia ante la Comisión de Asuntos Institucionales del Parlament, De Alfonso ha iniciado su intervención en un tono duro contra todos aquellos que han "lanzado injurias y calumnias" contra él por las conversaciones desveladas entre él y el ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, por los que se les acusa de fabricar casos de corrupción para desprestigiar al independentismo.

De Alfonso, que ha rechazado dimitir, ha denunciado que esta comparecencia se parece a un "juicio sumarísimo" contra quien ha definido como un "incomodísimo director" de la Oficina Antifraude y ha lanzado sombras de sospecha contra varios de los partidos que ahora piden su destitución.

Acusaciones a Albert Rivera

De Alfonso ha acusado al líder de C's, Albert Rivera, de haberle pedido algo para que le apoyaran al frente de la Oac: "Me dijo que no me preocupara, que me apoyaría, pero que tenía que darles algo a cambio".

Lo ha dicho en respuesta a Inés Arrimadas (C's) durante su intervención en la Comisión de Asuntos Institucionales (CAI) del Parlament. Las palabras de De Alfonso han generado revuelo en la comisión y han obligado a su presidente, Jean Castel (C's), a pedirle que se ciñera a responder las preguntas de los grupos.