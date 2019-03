Alfonso Alonso: "Quiroga ha estado muchos días en silencio y eso es muy negativo"

Alfonso Alonso se ha convertido en el nuevo hombre fuerte del PP. Alonso tendrá que compaginar su cargo como líder del PP vasco y ministro de Sanidad. "Era el momento de asumir la responsabilidad, más cuando mis compañeros y el Presidente estaban de acuerdo con esta decisión", ha destacado Alonso.



Sobre compaginar ser presidente del PP vasco y ministro de Sanidad lo ve como un reto exigente donde hay "que meter muchas horas y carretera". Su objetivo inmediato es el periodo electoral. Cree que todo debe de ser provisional en la vida aunque matiza que "su compromiso es de largo recorrido y su cargo será del tiempo que tenga que ser".

Sobre el encierro de seis días de Arantza Quiroga antes de comunicar su decisión cree que han sido muchos días en silencio y eso es muy negativo pero cuando ella tomó la decisión el PP tardó menos de un día en resolver la situación. Cree que no se puede aliviar a Sortu de la condena de ETA. "No se puede construir una sociedad en garantía si Sortu no condena que lo que hizo ETA fue criminal y condenable", destaca.