Alex Ramos, vicepresidente de Sociedad Civil Catalana: "Se ha impuesto la espiral de silencio de una minoría social durante décadas"

El vicepresidente de Sociedad Civil Catalana y militante del PSC, Alex Ramos, ha indicado que el presidente de la Generalitat de Cataluña, Carles Puigdemont, tiene la obligación de escuchar a la ciudadanía catalana, "que somos todos".

Preguntado sobre si las empresas han tenido un silencio cómplice durante todo este tiempo al no decir que abandonarían Cataluña en caso de declararse la independencia de Cataluña, Ramos señala que "lo que no puede hacer un presidente es tomar decisiones para dividir la ciudadanía catalana en dos pueblos" porque eso sería "un grave error histórico" y considera que el silencio de las empresas no ha sido por complicidad, sino que "se ha impuesto la espiral de silencio de una minoría social relevante durante décadas".

El vicepresidente de Sociedad Civil Catalana subraya que "nos ha costado muchos años que se nos escuche" y lo lamenta porque "somos parte activa en Cataluña".

Alex Ramos señala además que más de la mitad de catalanes no participaron en el referéndum ilegal del 1 de octubre y por tanto "se nos tiene que escuchar".

Sobre la manifestación que tuvo lugar este domingo en Barcelona convocada por la entidad de la que es vicepresidente, Ramos señala que "ayer dijimos basta ya, recuperemos la sensatez".

Preguntado sobre las declaraciones de TV3, que señalaba que quienes se manifestaron este domingo en Barcelona eran fascistas, Ramos dice que "forma parte del manual político de una televisión pública de todos utilizada para la propaganda y a favor solo de una parte" y se lamenta de que "la televisión pública catalana la financiamos todos los catalanes".