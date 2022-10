Alemania inaugura su 'escudo antimisiles' y España se queda fuera porque "no nos han hecho ninguna petición"

La posibilidad de que Rusia termine por emplear armas nucleares en Ucrania ha puesto en alerta máxima a Europa, que quiere estar preparada para defenderse ante la posibilidad de que la guerra traspase las fronteras ucranianas. Por ese motivo, Alemania, junto a otros 13 países de la OTAN, ha puesto en marcha un nuevo 'escudo antimisiles', de cara a protegerse por posibles ataques que puedan llegar a sobrevolar su territorio en un futuro.

A ese 'escudo antimisiles' se ha apuntado un total de 15 países, entre ellos 14 de la OTAN, los cuales son la propia Alemania, Bélgica, Bulgaria, Eslovaquia, Eslovenia, Estonia, Hungría, Letonia, Lituania, Noruega, Países Bajos, Reino Unido, República Checa y Rumanía. El único país que no es integrante de la OTAN, pero que pretende unirse a la Alianza, es Finlandia, que también ha confirmado que entrará en este 'escudo antimisiles' destinado a proteger Europa.

El canciller federal alemán, Olaf Scholz, encabezará este proyecto puntero que busca reforzar los sistemas de defensa en Europa, muy especialmente reclamados a nivel internacional desde el estallido de la guerra en Ucrania. Ahora, este sistema de defensa puede ser primordial para lograr una mayor independencia en materia de seguridad, muy criticada por Josep Borrell, jefe de la diplomacia europea, al tener "tanta dependencia de Estados Unidos".

España no formará parte del proyecto

Una de las ausencias más destacadas en este innovador proyecto será la de España. La ministra de Defensa, Margarita Robles, justifica la no presencia de España alegando que “a nosotros no nos han hecho ninguna petición. Nosotros todas las peticiones que nos hacen las atendemos, las estudiamos y vemos si es posible o no es posible”. Por ahora, la participación española no está contemplada, aunque tampoco queda descartada para el futuro.

Robles ha querido indicar también que “España está colaborando con Alemania en varios proyectos, pero en este caso concreto nosotros entendemos que nuestra participación en el escudo antimisiles OTAN es la procedente”. Por otro lado, y en alusión a la ausencia de nuestro país, la ministra de Defensa dice que “A España no se le ha planteado formalmente. Cuando se haga la propuesta evidentemente, como dijo el presidente Sánchez, la estudiaremos en el mismo momento en que se haga”.