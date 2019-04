El alcalde de Zaragoza carga también al Ayuntamiento los gastos de un viaje a La Coruña

Pedro Santisteve, el alcalde de Zaragoza, cargó los gastos de un viaje a La Coruña, el pasado 27 de noviembre. Allí participó en una reunión de alcaldes de Podemos y otros grupos aliados. Gastos, dice que corresponden a una reunión institucional. Para sus opositores se trató de una reunión de partido.

El alcalde de Valencia, Joan Ribó, de Compromís, también cargó los gastos de aquel viaje al ayuntamiento valenciano.Según el PP, las facturas ascendieron a más de 7.000 euros. Creen que no fue un acto institucional y por ello lo denunciarán a la Fiscalía. Junto a Joan Ribó viajaron a La Coruña cuatro concejales y varios asesores de la alcaldía.

También cargó un ticket de 15 euros de un bote de gomina al consistorio. Según ha explicado Santisteve, se trata de gastos, dice, de su aseo personal.

"Yo tengo jornadas de 13 horas –dice-, y a mí la gente me pide que en una recepción a las ocho de la tarde esté presentable, y a mí no me da tiempo a irme a casa a ducharme y arreglarme, o sea que lo hago en el aseo de la alcaldía", señala Santisteve.