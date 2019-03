El alcalde de Sestao se disculpa pero insiste: "No podemos permitir que vengan a robar"

El alcalde de Sestao, Josu Bergara (PNV), ha expresado sus disculpas por sus declaraciones "inadecuadas" sobre los inmigrantes a los que rechaza empadronar y ha asegurado que hacía mención a "los delincuentes y a los incívicos" que generan inseguridad ciudadana en el municipio. Bergara ha manifestado estas excusas después de haber sido denunciado por cinco familias y dos personas más por un presunto delito de prevaricación por omisión, con agravante de racismo, por negarse a empadronarlas en el municipio por ser extranjeros.

Las denuncias se han acompañado de unas grabaciones tomadas de forma oculta hace un año y distribuidas por SOS Racismo. En ellas, Bergara pronuncia supuestamente frases como: "... La mierda ya no viene a Sestao. Si no, la echo yo. La echo yo y ya me empeño yo, ya encargo yo de que se vayan, a base de hostias, claro".

En una comparecencia ante los medios en el Ayuntamiento, el primer edil del PNV ha leído una declaración institucional para exponer su postura, sin admitir preguntas, flanqueado por ediles y miembros de la junta municipal del partido. "Asumo y acepto que las declaraciones que han salido a la luz son inadecuadas. Quien me conoce sabe que lo digo con total sinceridad. Pido por ello disculpas", ha asegurado Bergara, quien no ha planteado en ningún momento la posibilidad de dimitir.

Ha hecho hincapié en que cuando hablaba de "mierda" en la grabación, se refería "a los delincuentes y a los incívicos, en ningún caso a otro tipo de colectivo", si bien ha considerado también "inadecuada" esa expresión. Según el alcalde, se trata de una grabación "editada y manipulada" que fue realizada en una "tensa reunión" con responsables de algunas inmobiliarias para evitar que "en Sestao haya más pisos patera".

Bergara ha hecho hincapié en que son pisos "en los que se hacinan familias enteras en condiciones higiénicas y salubres no aceptables". "Pisos que en algunos casos aprovechan personas que no vienen a Sestao ni a labrarse un futuro digno, ni a contribuir a la prosperidad general, sino a alterar la convivencia y a generar un clima de inseguridad ciudadana que preocupa a todo nuestro pueblo, empezando por su alcalde", ha remarcado.

Bergara ha subrayado que el municipio vizcaíno, que tiene una población de unos 29.000 habitantes, es "un pueblo solidario y multicultural que ha acogido con los brazos abiertos, y acogeremos, a muchas personas". Pero a continuación ha advertido: "Queremos un Sestao multicultural, trabajador y cívico. No podemos permitir que haya personas que vengan a robar, a coartar la libertad, la paz y la convivencia".

Ante el hecho de que Sestao es uno de los municipios con más inseguridad en Euskadi, además de ser el que más paro tiene, Bergara ha hecho un llamamiento: "Sestao necesita ayuda, no contra la inmigración, sino contra la delincuencia". A la llegada al ayuntamiento y también en el salón de plenos, Bergara ha recibido el apoyo de numerosos vecinos con aplausos y gritos de "Aurrera, Josu" (Adelante, Josu) y "El pueblo está contigo".

Bergara (Sestao, 1978) llegó a la alcaldía del municipio vizcaíno de la Margen Izquierda en junio de 2011, arrebatando el poder al PSE, después de haber sido director de Igualdad y Derechos Ciudadanos en la Diputación Foral de Bizkaia. El PNV cuenta en Sestao con ocho ediles, los mismos que el PSE, mientras EH Bildu y el PP tienen tres cada uno. Bergara recibió el respaldo del PNV el pasado 4 de abril para repetir como cabeza de lista en Sestao en los comicios municipales del próximo año.