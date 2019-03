Albiol, a Puigdemont.: "Es un liante profesional que está instalado en la mentira permanente"

El líder del Partido Popular de Cataluña, Xavier García Albiol, ha criticado la actitud del Govern y ha señalado que lo que ha ocurrido en las últimas 24 horas ha sido "un episodio surrealista que ha escenificado lo que ha sido esta legislatura".

Albiol le ha dicho al presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, que ha demostrado ser "un liante profesional" y que está "instalado en la confusión y en la mentira permanente" y que no le importa lo más mínimo provocar la "voladura de la convivencia en Cataluña".

Además ha criticado que Puigdemont no haya intervenido en el pleno del Parlament antes que los grupos de la oposición y señala que "desde el PP no somos capaces de poder prever qué nos espera en las próximas horas" y asegura estar convencido de que "la confusión política se seguirá produciendo de aquí a la celebración de las propuestas de resolución", que tendrán lugar este viernes en el Parlament.

Sobre la negativa de Puigdemont de acudir a la comisión del Senado en la que se está debatiendo la aplicación del artículo 155 de la Constitución, Albiol ha señalado que "su concepto de diálogo es plantar constantemente a las instituciones que le ofrecen la oportunidad de explicar su proyecto" y le dice que "tiene la última oportunidad, no por el independentismo, sino por los catalanes, de estar a la altura de las circunstancias" y que se presente al pleno del Senado de este viernes..

El líder del PPC ha señalado además como responsables de la aplicación del artículo 155 a los independentistas porque "no es admisible que durante dos años se hayan dedicado a provocar la voladura de la Constitución y del Estatut de Autonomía" y asegura que desde el PP "no vamos a aceptar lecciones de democracia de quienes se dedicaron a pisotear los derechos de los diputados de la oposición".

Por ello, le indica que "está en sus manos" que el artículo 155 no se aplique y le pide a Puigdemont que ponga "punto y final a este proceso de ruptura de Cataluña con España".

Albiol ha dicho que la aplicación del artículo 155 no es plato de buen gusto para el PP. De hecho, ha asegurado que el Gobierno central y el PP son conscientes de que "va a provocar tensión, incertidumbre e inseguridad, y se va a entrar en una dimensión desconocida de la que nadie sabe cómo se va a salir"; según él, está en manos de Puigdemont evitarlo, si bien le ha avisado de que acabará juzgado en por los tribunales.

Albiol insinúa que Puigdemont ha pedido a Rajoy la excarcelación de los 'Jordis'

El presidente del PP catalán, Xavier García Albiol, ha insinuado durante su intervención en el Parlamento catalán que Carles Puigdemont habría pedido a Mariano Rajoy como garantía para convocar elecciones que, además de no aplicar el artículo 155 de la Constitución, retirar a los agentes de Policía y Guardia Civil desplazados en Cataluña y excarcelar a los 'Jordis'.

En este sentido, Albiol ha dicho no entender por qué Puigdemont ha dicho que no convoca elecciones por falta de garantías por parte del Gobierno central, y ha apuntado a cuatro posibles demandas que habría hecho el presidente catalán: no aplicar el 155; retirar los agentes desplazados a Cataluña, abandonar la vía judicial, y excarcelar al presidente de la ANC, Jordi Sànchez, y al de Òmnium, Jordi Cuixart.