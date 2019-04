Albert Rivera, sobre Rajoy: "No puede abanderar un pacto contra la corrupción"

TRAS LA REDADA CONTRA LA CORRUPCIÓN DEL PP EN VALENCIA

El líder de Ciudadanos, Albert Rivera, ha asegurado que pese a que la redada contra la corrupción del PP en Valencia "no afecta al diálogo" con el Partido Popular, ve difícil llegar a un pacto de Gobierno. Advierte que Mariano Rajoy no puede abanderar un pacto contra la corrupción si "no ha sabido controlarla en su partido".