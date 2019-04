Albert Rivera: "Quiero introducir el talento del sector privado en política"

A partir del 24 de mayo Ciudadanos se consolidó como la tercera fuerza política de España, en muchos ayuntamientos se están creando equipos de gobierno gracias a los pactos con Ciudadanos. El líder de la formación, Albert Rivera, ha asegurado en Espejo Público que se presenta a las elecciones generales "porque el cambio no se hace solo desde una localidad sino también a nivel nacional o europeo".



No ve a los votantes de Podemos como sus enemigos, si no sus compatriotas. Sobre la supuesta sobriedad de la puesta en escena de su candidatura en contraste con la que realizó Pedro Sánchez para proclamarse candidato del PSOE señala que él se presentó como otro militante más de Ciudadanos. "Es posible que en C´s haya oposición interna porque se pueden presentar con el 2% de avales, hasta que mis compañeros no me voten tengo que ser escrupuloso con los procesos internos del partido".



Cree que hay gente que no quiere ver que Ciudadanos tiene un gran equipo pero destaca que tienen gente preparada para gobernar el país. Sobre las modificaciones que tiene previsto introducir en el Gobierno pasa la inclusión del talento del sector privado. "En España hay mucho más talento en el mundo de la empresa que en la Política".



Sostiene que el equipo que queda en Cataluña es con el que él ha trabajado ocho años y no siente que abandonde la candidatura a la Generalitat, al contrario, considera que es muy importante para Cataluña que pueda haber un candidato a la presidencia del Gobierno que se catalán y pueda representar tanto la unidad como la diversidad de España.

No aspira a ser ministro de un gobierno que no dirija C´s, no se plantean entrar en un Gobierno del PP o PSOE por carteras ministeriales. Cree que nadie va a tener mayoría absoluta en las próximas elecciones y se tendrá que redirigir la democracia.



Si no gana y la lista más votada es capaz de llegar a acuerdos con la oposición apoyaría a la fuerza más votada. Y en el caso de llegar a la Moncloa tendría que llamar a los líderes de la oposición y pedirles que gobiernen a su lado porque también son responsables de lo que pase en los próximos años. Ciudadanos propone una tabla de sueldos donde el que más cobre sea el presidente del Gobierno y que evite que los políticos se suban o bajen el sueldo a su antojo.