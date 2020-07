Aguirre, sobre Rajoy: "No le gustaba subir impuestos y subió el IVA y el IRPF"

La presidenta del PP de Madrid, Esperanza Aguirre, ha recordado al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, que tampoco le gustaba subir los impuestos y que ha tenido que hacerlo con el IVA y el IRPF, después de que el dirigente nacional haya dicho que no le gustaba la medida de cobrar un euro por receta farmacéutica expedida que se adoptará en la Comunidad de Madrid.

"He escuchado que no le gusta el euro por receta pero también le escuché al presidente de mi partido y del Gobierno decir que no le gusta subir impuestos y, sin embargo, tuvo que subir el impuesto de la renta y el IVA", ha señalado Aguirre en rueda de prensa antes de celebrar la Junta Ejecutiva Regional y el Comité de Dirección del PP de Madrid.

En este punto, ha insistido en que el que algo "no nos guste no quiere decir que no nos veamos obligados a que para mantener los servicios esenciales, haya que tomar medidas", ha indicado Aguirre, quien ha recalcado que todas estas medidas se encuadran dentro de los principios del partido.

"Creo que el euro por receta no se opone a ninguno de los principios que defiende el PP, que no es una medida recaudatoria, para ingresar, sino para evitar abusos en lo que son la expedición de recetas", ha apuntado Aguirre, quien ha destacado las palabras del presidente del Gobierno madrileño, Ignacio González, que ha dicho que es una "costumbre" de los españoles acumular medicinas en casa.

Para Aguirre, "teniendo en cuenta el coste que esto supone y las "difíciles situaciones" en la que todos están, es algo que se tendría que evitar. "Es una medida disuasoria", ha recalcado Aguirre, quien ha negado que en algún momento ella criticara esta "tasa disuasoria" cuando la puso en marcha el Gobierno catalán.

"Lo que he dicho hasta la saciedad en la Asamblea de Madrid y a los medios es que mientras yo fuera presidenta, la sanidad sería universal, gratuita y de la máxima calidad", ha destacado Aguirre, quien ha señalado que ella dijo ya "con toda claridad" que el copago farmacéutico "está incluido en España desde siempre".

De hecho, ha añadido que ella es funcionaria del Estado y que tiene que pagar el 40 por ciento de los medicamentos. "Una tasa disuasoria en la expedición de recetas que no se necesitan es algo que no tiene pretensión de recaudar", ha apostillado Aguirre, quien ha señalado que aunque "algo recaudará", esa no es la "pretensión" inicial.

Mil millones de euros a cambio

Preguntada por si respaldaría la retirada de esta medida si el Gobierno central ofreciera los 1.000 millones de euros que reclama la Comunidad de Madrid por el sistema de financiación, la presidenta del PP de Madrid ha señalado: "Estamos por el diálogo. Si nos reconocen que es un error los mil millones que no nos dan, no le digo yo que no".

"Hay un error porque no es posible que habiendo recaudado muchísimo más por IVA que Cataluña y Andalucía, se les suba y a nosotros nos baje", ha sostenido la dirigente popular, quien ha destacado que el PP de Madrid se presentó con un programa en el que se comprometía "a no subir los impuestos y en lo posible bajarlos" y que lo van a cumplir.

Por último, la presidenta de la formación madrileña ha indicado que habrá que ver cuáles son los argumentos del Gobierno central a este respecto. Ha recordado que está implantado en Cataluña y que el Ejecutivo no lo ha recurrido, y que ya se ha dicho que "van a negociar", lo cual, ha agregado, le parece "fenomenal".