Aguirre sobre las "mamandurrias": "Casado ha querido dar una patada a Abascal en mi trasero"

La ex presidenta de la Comunidad, Esperanza Aguirre, ha respondido a los periodistas sobre tildar a Vox de ultraderecha: "Yo dijo que si no se llama de extrema izquierda a Podemos, no tiene sentido que a un partido constitucionalista, como Vox, le llamemos con adjetivos hirientes. Pero ellos han empezado llamándonos derecha cobarde". También recordo que Abascal está aquí porque "en el Pais Vasco no le dejaron tomar posesión de su escaño"

Esta respuesta de Esperanza Aguirre, es sobre las declaraciones de Casado cuando tildo a Vox de "ultraderecha" y ataco a Santiago Abascal y su formación: “Yo simplemente hago una reflexión sobre lo mucho que Abascal debe a este partido, del que ha estado cobrando de fundaciones y chiringuitos y mamandurrias, como él dice, de alguna comunidad autónoma hasta antes de ayer”.

A su lado estaba sentado Ángel Garrido, que muy atento a las declaraciones. La ex presidenta también se ha referido a la formación del partido Ciudadanos.

Por su parte, el portavoz de Vox en el Parlamento andaluz, Alejandro Hernández, ha exigido este jueves al presidente del PP, Pablo Casado, que rectifique las palabras en las que calificó a Vox como "extrema derecha" para sentarse a negociar con el Gobierno regional los presupuestos de la Junta. "Esto no es una rabieta ni una reacción desmesurada", ha advertido Hernández en rueda de prensa, en la que ha sostenido que "si el PP ha copiado casi de modo literal el programa de Vox y ahora dice que es un partido ultra o de extrema derecha, lo que tiene es ganas de molestar, ofender o incluso injuriar".