Aguirre asegura que se mantiene como portavoz por su "compromiso" con los votantes

La dirigente del PP Esperanza Aguirre ha asegurado que se mantiene como portavoz del PP en el Ayuntamiento de Madrid por su "compromiso" con los votantes que optaron por ella en las pasadas elecciones municipales y porque cree que tiene "muchas razones" para seguir.

"Voy a estar aquí los próximos cuatro años, no hay ninguna razón para dejar este escaño sino muchas razones para continuar en él", ha señalado la portavoz municipal en una rueda de prensa celebrada tras una reunión que ha mantenido con los concejales del Grupo Popular en el Consistorio.

Esta reunión ha tenido lugar un día después de la rueda de prensa en la que anunció que dimitía como presidenta del PP de Madrid. PSOE y Ahora Madrid han pedido a Aguirre que también deje su acta de concejal en el Ayuntamiento porque es "insuficiente".

Frente a estas críticas y sobre si vale como concejal pero no como presidenta del PP de Madrid, Aguirre se ha defendido y dice que si sigue como concejal porque "he adquirido un compromiso con 560.000 ciudadanos que me votaron y voy a seguir aquí los próximos cuatro años" .

Por otro lado, Esperanza Aguirre ha descartado que vayan a imputarla por corrupción a raíz de la investigación para determinar si hubo financiación ilegal del PP de Madrid abierta con motivo del caso Púnica. "Me imputan constantemente... Imputada por decir que los de Podemos eran castristas... Por corrupción es por lo que no me van a imputar", ha indicado Aguirre tras preguntas de los periodistas.

"Estoy todos los días en los tribunales, no tengo fuero, fíjese si soy presa fácil para los jueces", ha apostillado. La expresidenta del PP de Madrid ha insistido en que su dimisión al frente del partido "nada tiene que ver" con su condición de concejal y que acabará la legislatura como edil: "No hay ninguna razón para dejar este escaño", ha zanjado.

En rueda de prensa, Aguirre ha pedido que la justicia debería ser más "rápida" porque "los ciudadanos no pueden tener la sensación de que la justicia, por su lentitud, deja impune a los corrupctos", y ha recordado que "ahora mismo se cumple el séptimo aniversario de la Gürtel y todavía es que no se ha abierto el juicio oral".

La portavoz del PP en el Ayuntamiento de Madrid ha dicho que "desde 2008 no soy la niña de los ojos de la directiva nacional" y dice que es "culpable" de "no haberse ocupado de las cuestiones económicas del partido".

Sobre Ignacio González ha avanzado que llevaba mucho pidiéndole dimitir, y ella le pidió varias veces que se quedara.