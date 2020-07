Aguirre anuncia que iniciará "de inmediato" la privatización de Telemadrid

Esperanza Aguirre ha anunciado este martes que el Gobierno regional respaldará la privatización del ente público Radio Televisión Madrid y que se iniciarán "de inmediato" las gestiones que sean necesarias para llevar a cabo este proceso en la cadena madrileña.



Así lo ha señalado durante la celebración del Debate sobre el Estado de la Región, donde Aguirre ha indicado que esta iniciativa de respaldar la privatización no debe "sorprender a nadie" porque es un compromiso que ha reiterado "públicamente" y "de forma explícita" tanto dentro como fuera de la Asamblea de Madrid y los madrileños y diputados le "habrán escuchado en más de una ocasión".



"Siempre lo he dicho. Se privatizará Telemadrid cuando la ley lo permita", ha recalcado Aguirre, quien ha recordado que también fue una "promesa electoral" de su antecesor en el cargo, el actual ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, "con la que llegó a la Presidencia de la Comunidad de Madrid en 1995".



Aguirre ha destacado que la privatización de Telemadrid siempre ha sido una "propuesta" del PP de Madrid, que con ella han concurrido a las elecciones y que "los madrileños la han respaldado con su voto" pero ha señalado que, sin embargo, era "imposible" de llevar a cabo "porque la actual ley" no lo permitía.



"Iniciaremos de inmediato las gestiones que sean necesarias porque contamos por primera vez con el instrumento legal necesario para iniciar un proceso de privatización en Telemadrid", ha sentenciado la dirigente madrileña.