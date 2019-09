Pedro Sánchez se dirige a los líderes independentistas, sobre todo a Torra, tras apoyar a los CDR enviados a prisión: "Les reclamo que no cometan el peor de esos errores, que condenen la violencia en el mismo momento en que se produzca".

Se distancia de sus palabras Podemos, que una vez más quita hierro al asunto. No lo considera terrorismo, más bien desórdenes públicos, dice Jaume Asens, de En Comú Podem. Tampoco ayuda -cree el lehandakari Urkullu- que el Gobierno sugiera aplicar el 155: "No ayuda algo que suene a advertencia o amenaza".

Enfrente los que creen que Torra ha ido demasido lejos. Vox anuncia que le pondrá una querella. Y Ciudadanos ya ha presentado una moción de censura contra él. Su portavoz, Lorena Roldán, cree que es "un peligro público". La moción -que no prosperará- contará con el apoyo del PP, que deja de lado el articulo 155, e indica a Sánchez otro camino, aplicar la Ley de Seguridad Nacional. Una ley con la que los Mossos dependerían del Gobierno central y no del catalán.

"MONTAJE DEL ESTADO"

Los independentistas siguen defendiendo a los CDR detenidos y se niegan a creer lo investigado por el juez. A Joaquim Torra le hemos visto en un acto, pero el presidente catalán no ha querido contestar. Su partido, Junts per Catalunya carga contra el sistema judicial español por las detenciones de los CDR, no se creen las informaciones que salen sobre sus actividades. Y contestan sobre si los CDR detenidos actuaron, supuestamente, como "enlace" entre Torra y Puigdemont, que ellos no lo necesitan.

Y ponen el foco en Pedro Sánchez, le piden que rectifique y que "no vincule el terrorismo con el mundo independentista".