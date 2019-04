Ada Colau, investida alcaldesa de Barcelona con el apoyo de BComú, ERC, PSC y CUP

La ganadora de las elecciones en Barcelona, Ada Colau (BComú), ha sido investida alcaldesa este sábado en primera vuelta al alcanzar la mayoría absoluta con los votos de los once concejales de BComú, los cinco de ERC, los cuatro del PSC y con uno de los tres ediles de la CUP Capgirem Barcelona, los otros dos han votado nulo, que suman 21.

En el pleno de constitución del nuevo consistorio, celebrado en el Saló de Cent del Ayuntamiento a partir de las 17.00 horas, los diez ediles de CiU han votado al ahora exalcalde Xavier Trias; los cinco de C's, a su alcaldable, Carina Mejías, y los tres del PP también a su candidato, Alberto Fernández.

Colau ha recibido la vara de alcaldesa de la mano de Trini Capdevila (ERC), que ha presidido la mesa de edad junto a Maria Rovira (CUP); Trias es mayor que Capdevila --nació en 1946, mientras que ella lo hizo en 1947--, pero no ha formado parte de la mesa al ser candidato a la Alcaldía.

Unas 700 personas han seguido el acto en el interior del consistorio, repartidos en el Saló de Cent y otras salas habilitadas para la ocasión: el Saló de Cròniques, el patio del consistorio y la sala Reina Regent, donde habitualmente se celebran los plenos.

La investidura también ha sido seguida por unos 2.500 ciudadanos, según el Ayuntamiento, que han llenado la plaza Sant Jaume, donde se han instalado una pantalla gigante para poder ver el acto en directo.

"Cuanta más gente haga suyo el proyecto más garantías de éxito"

Colau ha hecho un llamamiento a la ciudadanía para que haga "una participación real, porque hace falta un proyecto colectivo para que Barcelona tenga éxito aquí y en el mundo, cuanta más gente haga suyo el proyecto más garantías de éxito". Y ha dicho: "La ciudadanía tiene muchísimo que aportar en esta ciudad y es momento de que esto se comience a producir. Sabemos que no será fácil, hay intereses en juego, poderes consolidados, por eso es necesaria la activación ciudadana que acompañe a este gobierno".

"Echadnos si no hacemos lo que hemos dicho que haríamos y lo que la ciudadanía nos ha mandado que hagamos, pero sed conscientes que no todo lo podremos hacer el primer día. No somos demagogos ni ingenuos. Pondremos la lupa en todos los contratos y levantaremos las alfombras que sean necesarias", ha prometido la nueva alcaldesa.

Relación con Artur Mas

Tras el acto de constitución del consistorio, Colau y toda la corporación han cruzado la plaza de Sant Jaume para ser recibidos por el presidente catalán, Artur Mas, al que la alcaldesa ha expresado "lealtad institucional" y la "máxima colaboración", al tiempo que le ha pedido "ir juntos" para reclamar al Estado que cumpla sus compromisos con la capital catalana.

Colau ha recordado que "Barcelona es la capital de Cataluña, una ciudad democrática, que queremos más justa, y necesitamos toda la colaboración posible, todo el diálogo".

"Espero que nos veamos pronto -ha dicho Colau dirigiéndose a Artur Mas- porque tenemos grandes obras de infraestructuras pendientes".

La alcaldesa ha indicado a Mas que tienen que ir "a hablar conjuntamente con el Estado" sobre las inversiones en la ciudad y para ello le ha ofrecido "máxima colaboración para ir a reclamar al Estado que cumpla con sus compromisos".

"También pediremos a la Generalitat que garantice derechos básicos, como la educación y la salud", ha puntualizado la alcaldesa, que ha recordado a Artur Mas que en la ciudad "se han disparado los sufrimientos" y por ello "los retos más urgentes son los sociales".

Artur Mas le ha respondido que tiene la "máxima predisposición y sensibilidad" para "dialogar y escuchar" sobre los temas que "preocupan" a la ciudad, y le ha pedido que el Ayuntamiento "esté al lado" de la Generalitat y la "movilización ciudadana" a favor del derecho a decidir y el proceso soberanista.

La alcaldesa, en un hecho hasta ahora insólito, se ha dirigido a los ciudadanos congregados en la plaza de Sant Jaume, a los que ha pedido que no la dejen sola "porque una cosa es ganar y otra mandar" y ha indicado que como alcaldesa será capaz de "sentir empatía" y no será "insensible al sufrimiento" de los vecinos.