Ada Colau: "El Estado de las Autonomías ya no tiene razón de ser"

La alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, cree que después del 1 de octubre "es evidente que el Estado de las autonomías no tiene razón de ser", a la vez que se ha mostrado crítica con el independentismo, porque sus estrategias "no han sido las más eficaces".

En una entrevista en Catalunya Ràdio, la alcaldesa ha aseverado que después del 1 de octubre, "de la movilización increíble que hubo, pero también de la represión que hubo y de todo lo que ha venido después, es evidente que el Estado de las autonomías, directamente, no tiene razón de ser y la relación entre Cataluña y el Estado debe poderse revisar y debe hacerse de forma democrática".

"Ahora lo que hay que ver son las estrategias para hacerlo posible, porque diría que no han sido las más eficaces y no puede ser que este tema haga que no hablemos del resto, porque Cataluña necesita un gobierno que gobierne", ha apostillado.

Tras indicar que asistirá por un "principio democrático" a la manifestación que la ANC y Òmnium Cultural convocan para exigir la libertad de Jordi Sánchez, Jordi Cuixart y los miembros del Govern cesados, Colau ha insistido en que "más allá de las discrepancias importantes" que tienen, quiere que "el gobierno electo esté libre y no en prisión por motivos políticos".

Las discrepancias con el Ejecutivo catalán cesado ha dicho que son importantes, especialmente en lo referente a la DUI, pero "hay que discutir en el ámbito político y no en el judicial, que es una barbaridad". "Se han llegado a extremos impropios en un estado democrático", ha apuntado.