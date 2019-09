La alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, ha asegurado que su "prioridad institucional" es que los presos independentistas salgan de la prisión, mediante indultos o con la reforma del Código Penal si es necesario

"Quiero que mi amigo Jordi Cuixart --presidente de Òmnium-- salga de prisión, y el resto de personas también. El país necesita que salgan de prisión" ha sostenido Colau en una entrevista en Catalunya Ràdio y ha añadido que si no salen de prisión es complicado tener un debate político sereno. "Esto si que es un objetivo de país: que salgan de prisión" ha insistido.

Preguntada por una de las medidas que ha planteado ERC, un gobierno de concentración en la Generalitat, ha apuntado: "Ni Roger Torrent se cree la propuesta. Sabe que no tiene recorrido", ha apuntado en relación al presidente del Parlament, que propuso la medida. La alcaldesa barcelonesa ha pedido que no los "arrastren" --a los comuns--, que resuelvan sus problemas internos y decidan si hay hoja de ruta o no, y ha considerado que el hecho de que vuelva a haber elecciones es negativo porque se necesita estabilidad.

Ada Colau ha insistido que no existe crisis de seguridad en Barcelona y que la ciudad está "entre las ciudades más seguras del mundo". Sobre el presunto homicidio a una mujer de 26 años tras un robo con violencia en el Port Olímpic, Colau ha declarado que no le gusta el modelo de ocio de la zona, y ha advertido de que "a partir del mes de marzo" podrían iniciar el cierre de los locales.