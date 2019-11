Acusaciones de corrupción y machismo en el Parlamento catalán

El presidente de Cs en el Parlament, Carlos Carrizosa, ha pedido al presidente del Parlament, Roger Torrent, que llame al orden al presidente de la Generalitat, Quim Torra, porque considera que "nunca contesta las preguntas" que la oposición le formula durante la sesión de control en el pleno. Lo ha dicho en la sesión de control a Torra, en la que ambos han protagonizado un rifirrafe después de que Carrizosa haya preguntado si destituirá al secretario general del Deporte de la Generalitat, Gerard Figueras, que fue detenido por presunta malversación, y haya relatado los numerosos dirigentes de JxCat que están relacionados con investigaciones judiciales en casos de posible corrupción.

"Una bancada de gobierno que parece una rueda de reconocimiento"

Carrizosa ha resumido su enumeración con: "Más que una bancada de gobierno parece una rueda de reconocimiento". El dirigente del partido naranja ha señalado a los consellers Jordi Puigneró y Damià Calvet por haber estado en el Ayuntamiento de Sant Cugat del Vallès (Barcelona), "epicentro del 3 %", a la portavoz del Govern, Meritxell Budó, porque, según él, pagó viajes a Waterloo (Bélgica) con dinero público y después lo devolvió, y al conseller de Interior, Miquel Buch, por la querella que ha presentado contra él la Fiscalía por poner un asesor al expresidente Carles Puigdemont, que supuestamente sería un escolta. Además, se ha referido a la diputada de JxCat Aurora Madaula: "Me mira muy atentamente y podría explicarme algo sobre las mordidas de Catdem y el Palau de la Música cuando su amigo, el señor Colomines, era el director". También ha recordado que la exconsellera y portavoz de JxCat en el Congreso, Laura Borràs, tiene una causa abierta por presuntas irregularidades en la contratación de la Institució de les Lletres Catalanes (ILC) de un "amigo; y hablando de amigos, el señor Dalmases está investigado por desviar dinero".

Queja contra Carrizosa

Tras estas palabras, Torrent ha advertido a Carrizosa de que en el Parlament no se piden explicaciones "a mujeres en función de su amistad o parejas, sino por lo que han hecho ellas mismas", y el dirigente naranja ha respondido acusándolo de machista por ser el que ha hablado de parejas. Madaula ha pedido la palabra por alusiones pero Torrent le ha dicho que, según el reglamento de la Cámara, en la sesión de control no se puede intervenir por alusiones y le ha sugerido elevar una queja a la Mesa del Parlament. En los pasillos del Parlament Madaula se ha encontrado con Torra, que le ha dado un abrazo, y JxCat ha elevado esa queja. Posteriormente, Torrent ha publicado un tuit en el que dice que "atacar a una diputada por los actos de su pareja es una muestra de machismo" que no permitirá como presidente de la Cámara. ERC, CUP, PSC y Comunes se han unido a la queja.