El secretario general del Partido Socialista de Madrid, Tomás Gómez, supera en seguidores digitales a su oponente Trinidad Jiménez, ya que a un día de que finalice una campaña de primarias marcada por las nuevas tecnologías, el líder del PSM cuenta con 654 amigos más en la red social Facebook que su contrincante.



En concreto, Gómez cuenta con 4.386 amigos frente a los 3.732 que tiene 'Trini' en Facebook, una red social que los candidatos han aprovechado para anunciar sus actos y encuentros con militantes, así como para acercarse a sus seguidores más jóvenes, que además, han sido los encargados de gestionar la campaña 2.0 de sus candidatos.

Gómez gana en seguidores en Facebook y Twitter

De hecho, el ex alcalde de Parla partió con ventaja, puesto que utilizó la misma página que ya usaba como secretario general del PSM.



Gómez también aventaja a Jiménez en número de seguidores de Twitter, la red social de mensajes cortos, en la que él cuenta con 1.149 fieles frente a los 781 que twittean con la también ministra de Sanidad, que durante la campaña ha mantenido varios encuentros con el mundo digital.

El primero de ellos, llegó nada más comenzar el mes de septiembre con la presentación de la página web. En ese momento, surgió el lema 'Trini puede' -al más puro 'Yes, we can' de Obama- al que los internautas tenían que añadir aquellas cosas que querían que Jiménez hiciera por ellos en el caso de que ganara las primarias. De esta manera surgieron frases como 'Trini puede...acabar con el fracaso escolar' o 'Trini puede... llevar el bilingüismo a todos los centros educativos'.



'Señoras que apoyan a Trini', el grupo de Facebook de la ministra

Entonces llegó la presentación de la página web de Gómez, al aire libre en la plaza de Santo Domingo y en compañía de bloggers que acudieron a la cita con portátiles y móviles de nueva generación y que reivindicaron para sí el espíritu de lo colectivo de la campaña estadounidense.

La de Tomás es, según señalaron miembros de su plataforma una verdadera web 'a lo Obama', en la que pueden encontrarse links a su blog personal, así como curiosidades de su campaña, algo que se reproduce también en el caso de Trini.

Las fotos, vídeos e incluso canciones han sido también protagonistas de parte en esta campaña de primarias. Los de 'Trini' se hicieron con un vídeo de 'Señoras que apoyan a Trini' en el que dos mujeres, una de pelo cano y otra morena, se encontraban en la puerta del mercado y compartían impresiones sobre la campaña que termina el 3 de octubre. En su opinión, la 'Trini' lo hace todo "requetebién".



Gómez, por su parte, consiguió 2.000 reproducciones de su vídeo sobre la presentación de su candidatura en la Casa del Pueblo de UGT, en Avenida de América y por ello, Youtube les ofreció ser 'partner', es decir, fuente oficial de información de alto nivel, como lo son FOX4, Boston Herald, St. Petersburg Times, Wall Street Journal, Channel 9, etc.



Por último, los SMS han sido también protagonistas durante la campaña, ya que ambos candidatos han empleado los teléfonos móviles para conectar con los militantes. En algunos casos, los SMS anónimos y masivos han estado rodeados de polémica, en otras, simplemente eran convocatorias para algún acto.