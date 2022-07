Abuchean a los diputados de EH Bildu a su entrada al Congreso: "¡Fuera etarras!"

"¡Fuera etarras!" o "¡asesinos!". Estos han sido los calificativos que varios ciudadanos concentrados a las puertas del Congreso de los Diputados han atribuido a algunos diputados que se disponían a entrar al hemiciclo, en concreto, los de EH Bildu.

Hoy ha comenzado el Debate sobre el Estado de la Nación, el primero en siete años, que ha dejado polémicas imágenes. Esta, grabada por algunos ciudadanos, ha sido una de las más llamativas del día. En ella se puede ver a los diputados, increpados al grito de "asesinos" e independentistas, entrando a la Cámara Baja con total naturalidad mientras una veintena de personas que están congregadas allí muestran pancartas.

Entre los abucheos, el nombre de ETA salía a la luz: "ETA criminal", chillaban. Esta semana hemos conocido que el Gobierno había pactado con EH Bildu la Ley de Memoria Democrática, algo que no ha sentado bien ni incluso a algunos históricos dirigentes socialistas como Paco Vázquez, quien ha afirmado hoy en 'Espejo Público' que "la sorpresa que eso se haga con los principales enemigos de la democracia que fueron los terroristas independentistas vascos: ETA, cuyo brazo político nunca ha denunciado aquellas acciones criminales que buscaban atacar a la democracia".

Los partidos de la oposición, PP, Vox y Ciudadanos también han echado en cara al ejecutivo central la propuesta de esta ley. El eurodiputado popular González Pons, en una rueda de prensa, cargaba contra Sánchez: "no entendemos a aquellos que no condenan el asesinato de Miguel Ángel Blanco y no entendemos a aquellos que son capaces de pactar la Ley de Memoria Democrática con quienes no condenan su asesinato. Esta ley será para siempre la Ley Bildu", afirmaba.

Abucheos a Sánchez en Ermua

Esta semana también se produjeron abucheos contra el presidente del Gobierno en el acto de homenaje a Miguel Ángel Blanco que tuvo lugar en el polideportivo de Ermua que lleva su nombre. Pedro Sánchez y el Rey Felipe VI presidieron este pasado domingo ese acto, en honor de las víctimas del terrorismo, coincidiendo con el 25º aniversario del secuestro y asesinato del concejal del PP.

En el momento de la llegada del presidente del ejecutivo, varios ciudadanos lo abuchearon bajo gritos de "¡fuera!", reprochando que el Gobierno de coalición había pactado el texto de esa ley con EH Bildu.