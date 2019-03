Ábalos dice que Navarra es la CCAA que más crecerá en gasto desde Fomento y marca como prioridad el tren a Extremadura

El ministro de Fomento, José Luis Ábalos, ha repasado la actualidad española en lo que a su Ministerio se refiere y ha hecho votos por "buscar el pacto y la concertación", una filosofía en cualquier caso necesaria para conseguir mayoría suficiente en el Congreso, donde ha asegurado que el PSOE trabaja para sumar apoyos. Al respecto, ha deseado que la "proximidad electoral" no desvirtúe este camino de "pacto y concertación política" por el que ha abogado "desde la centralidad" del PSOE.



En cuanto a las cifras de estos Presupuestos ha sido reservado por entender que corresponde a la ministra de Hacienda su presentación pública este viernes, si bien ha reiterado en varias ocasiones que Navarra es la comunidad autónoma que proporcionalmente más crecerá en inversiones desde el Ministerio de Fomento.





Ábalos se ha mostrado reiteradamente crítico con el acuerdo entre Vox y PP para la investidura del nuevo presidente andaluz, pacto que persigue "conseguir el poder" y que repetirán en otras comunidades y "donde puedan. Se puede dar perfectamente cuando la aritmética les salga", ha dicho tras calificar a Vox como "un partido no constitucional".



Ábalos también ha aludido a los problemas del funcionamiento del ferrocarril en Extremadura como consecuencia de "una política claramente equivocada, en su visión territorial y en su lógica de infraestructuras" por parte del PP, que en sus años de gobierno "no ha hecho nada, más bien ha desinvertido" allí.



En cualquier caso, ha asegurado que "el tren en Extremadura es una prioridad para este Ministerio, porque se ha generado una imagen que no podemos hacer que se consolide en el imaginario de este país".