Artur Mas pone todo su patrimonio como garantía para pagar las fianza que reclama el Tribunal de Cuentas por el 9-N

El expresident Artur Mas ha tenido que poner todo su patrimonio como garantía para pagar la fianza. Está compuesto por su piso de la calle Tuset en el acomodado barrio de Saint Gervassi, valorado en un millón de euros. 127.000 euros de su cuenta corriente, acciones en bolsa por valor de 45.000 euros y un fondo de pensiones en el que ha depositado 213.000.

En total casi un millón 400 mil euros, y no aparecen a su nombre el apartamento en el que veranean en Fornells, Menorca ni su refugio favorito en Vilassar de Mar en el maresres, a unos 30 km de Barcelona. El coche familiar estaría a nombre de su mujer.

Pero no ha quedado resuelto porque con los 2,8 millones de euros de los donantes no llega al total de la deuda. Si la sentencia le obliga a pagar de su bolsillo los gastos de la consulta lo podría perder todo. Este jueves el Presidente del Tribunal de cuentas no ha querido hacer ninguna declaración