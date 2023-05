Raquel Estúñiga, la enferma de ELA que será suplente vocal en las elecciones del domingo: "Es una oportunidad"

A Raquel Estúñiga, enferma de ELA de 47 años y con una discapacidad del 85%, le tocó estar en una mesa electoral de suplente en las elecciones autonómicas y municipales de este próximo domingo pero cuando explicó todo lo que necesitaba para estar allí le pidieron que renunciara. Algo que, por una parte, molestó a Raquel.

Una nueva 'aventura' que no quería perderse

Ella se comunica gracias a un ordenador que mueve con el iris de sus ojos y a pesar de eso, se ha empeñado en estar en la mesa porque quiere demostrar que es completamente capaz de hacerlo. Hace casi 5 años le diagnosticaron ELA tras pasar por una operación de espalda y ahora afronta una 'aventura' el próximo domingo como suplente vocal de la mesa. Estará en el Colegio Los Olmos, del distrito madrileño de Retiro.

Estará acompañada de su asistente personal

Raquel estará acompañada durante todo el día de su asistente personal, que le prestará apoyo durante todo el proceso, para ella, es toda una oportunidad de demostrar su valía y la de todos los enfermos con algún tipo de discapacidad.

"Vi una gran oportunidad de dar visibilidad a los enfermos de ELA y otros con discapacidad"

"Me sorprendió pero al mismo tiempo me hizo mucha ilusión, vi una verdadera oportunidad no solo de dar visibilidad a las personas con ELA sino a todas esas personas que tienen discapacidad. Así demostramos que somos capaces de todo siempre y cuando nos doten de los recursos necesarios", expresa Raquel mediante su ordenador.

Estúñiga pidió "un pendrive con los listados, un enchufe cerca para su comunicador y la ayuda de un asistente personal" para poder trabajar. La Junta los aceptó e instó a la Delegación del Gobierno a que los pusiera a su disposición. "Desde el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi) también se pusieron en contacto conmigo para lo que pudiese necesitar

", explica.

De este modo, Raquel Estúñiga estará el domingo en el Colegio Los Olmos, del distrito de Retiro, como suplente vocal en las elecciones municipales autonómicas. Firmará la documentación y si el vocal titular no acude, comenzará su trabajo. Raquel es la protagonista de un paso fundamental en la visibilización de los enfermos de ELA o con otras discapacidades.