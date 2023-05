El PP de Madrid denuncia a Podemos ante la Junta Electoral y exige retirar la lona con la foto del hermano de Ayuso

El Partido Popular (PP) de Madrid ha denunciado a Podemos ante la Junta Electoral de Zona de Madrid por la lona que la formación morada ha colocado en calle Goya con un tuit del exlíder del PP Pablo Casado y con una fotografía del hermano de la presidenta de la Comunidad de Madrid y candidata a la reelección, Isabel Díaz Ayuso.

Entre los argumentos del PP, exige la retirada inmediata de la lona que "puede parecer a simple vista" que "ha sido colocada por el PP". "El mensaje resulta contrario al principio de transparencia que debe regir toda campaña electoral. Es contrario a la normativa electoral que cualquier sujeto, sea partido político o no, realice una campaña de publicidad electoral utilizando los símbolos, colores o tipografía habitualmente identificativos de otro que pueda inducir a error a los electores sobre la autoría del mensaje electoral", exponen.

Además, consideran que "difunde un supuesto tweet que ha sido manipulado ya que en los términos expresados en la lona no se ajusta a la literalidad del mismo, introduciendo unos cambios en el original que desvirtúan la realidad de lo expresado en su día, creando confusión a la ciudadanía".

En la imagen "se incluye una fotografía del hermano de Ayuso bajo el titular "Hay que echarlos", dando a entender que el objeto de la reprobación es una persona ajena a este proceso y que jamás aparecería en el tweet original manipulado". Esgrimen que utiliza la imagen de una persona "sin su autorización, lo que es la violación del derecho constitucional a la propia imagen".

La lona, colocada por Podemos, reproduce un tuit publicado por la cuenta del PP en Twitter y que cita una frase de Pablo Casado. "La cuestión es si es entendible que el 1 de abril, cuando morían en España 700 personas, se puede contratar con tu hermana y recibir 286.000 euros de beneficio por vender mascarillas".

Asimismo, esta semana la candidata a la Comunidad, Alejandra Jacinto, y la ministra de Derechos Sociales, Ione Belarra, han portado camisetas con la cara del hermano de la presidenta autonómica junto a una frase del expresidente de los 'populares'.

Rajoy critica la campaña "antidemocrática" de Podemos

El expresidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha sostenido que nunca ha visto una campaña "tan antidemocrática" como la que Podemos lleva a cabo contra Ayuso.

"Estuve 40 años en política. He visto lo mejor, porque en política uno ve cosas muy buenas, y lo peor, en la política y en los aledaños de la política, donde hay mucho zascandil habitualmente. He visto de casi todo pero, os diré una cosa porque lo siento, una campaña tan brutal no la he visto nunca", ha señalado.

Monasterio lo tacha de "vergüenza"

La candidata de Vox a la Presidencia de la Comunidad de Madrid, Rocío Monasterio, ha tachado de "vergüenza" la lona.

"Yo quiero denunciar que es una vergüenza esa pancarta que ha aparecido del hermano de Ayuso. Es una vergüenza y son unos cobardes porque señalan y sueltan la pancarta a la oscuridad, pero bien que sale corriendo el señor Pablo Iglesias en Asturias cuando le ponen en la carretera 'coletas rata'", ha dicho.