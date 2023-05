Iván Redondo explica la razón de la caída del PSOE y la 'marca' Sánchez el 28-M

El que fuera director del Gabinete de la Presidencia del Gobierno de Pedro Sánchez desde 2018 a 2021 ha participado en la mesa de análisis de las elecciones municipales autonómicas junto a Vicente Vallés y José Manuel García-Margallo, entre otros.

El consultor político ha empezado desde primera hora de la tarde noche 'explicando' la razón por la que Pedro Sánchez no ha acudido a la sede de Ferraz en Madrid: "Hay que tener en cuenta que hoy no se conoce al presidente de España. Sánchez a veces va, a veces no, es una decisión personal, los que tienen que estar son los responsables de partido y campañas. Moncloa tiene un dispositivo, hasta ahí puedo decir...".

¿Estamos ante un problema serio para la 'marca Sánchez'?

Más tarde y a medida que avanzaban los recuentos de votos y el PSOE se hundía como partido en provincias tan importantes como Valencia, Sevilla... Además, el PSOE, territorio históricamente socialista estará gobernado por el PP en 7 de las 8 capitales. Redondo, por su parte, ha querido hacer analizar la clara y evidente derrota del PSOE en el 28-M.

"El PSOE ha llegado muy justo a la campaña"

"Hay un elefante dormido y ese es el electorado de izquierdas, pero esto se trata de España, hoy es un día duro para la izquierda, está claro que es una victoria sin paliativos del PP pero no me parece que el 'activo Sánchez' sea tóxico, el mejor coche posible es que hable de su idea de España. Aunque está claro que el PSOE ha llegado justito a esta campaña, de todas formas hoy no se elige al presidente de España".

"Hay un elefante dormido y ese es el electorado de izquierdas, pero esto son unas autonómicas..."

Redondo da la clave para las elecciones generales

El licenciado en Humanidades y Comunicación ha querido fijar el tiro de cara a las elecciones generales que tendrán lugar el próximo mes de diciembre. ¿Cuá es la clave para convencer a los votantes?

"Es sencillo, nuestros padres podían comprarse un piso, ahora nuestras hijas alquilan una habitación. En las generales el que concreta gana, la idea de España tiene que ver con esto".