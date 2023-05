Feijóo pide al Gobierno romper con Bildu y Sánchez le acusa de "agarrarse a ETA para arañar votos"

Sexto día desde que se conoció que EH Bildu llevaba a miembros de ETA en sus listas para varios ayuntamientos del País Vasco. El equipo de campaña con sede en el palacio de La Moncloa decidió al principio ignorar la polémica con la esperanza de que el asunto desapareciera del debate en cuestión de horas o días. Sin embargo, no fue así.

El anuncio persiguió al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, hasta su comparecencia ante los medios en la Casa Blanca, en Washington, tras reunirse con su homólogo estadounidense, Joe Biden. "Hay cosas que pueden ser legales, pero no son decentes y esta es una de ellas", se pronunció Sánchez sobre el tema.

El presidente del Gobierno ha programado un acto institucional en Álava tras un mitin de campaña por las elecciones autonómicas y municipales del 28M. El líder socialista solo se había referido a las listas el pasado viernes, hasta esta tarde. Asegura que la derecha siente frustración y que siempre que va a perder unas elecciones saca el tema de ETA.

"Cada vez que dan por perdidas las elecciones siempre utilizan el mismo argumento"

"Ya lo sabemos, lo hemos vivido, cada vez que la derecha no ha tenido nada que ofrecer a España y a los españoles y cada vez que dan por perdidas las elecciones siempre utilizan el mismo argumento, que es el de ETA", ha afirmado.

Feijóo pide a Sánchez romper con Bildu

Cada día que pasa, Feijóo eleva un poco más el tono contra el gobierno sobre el asunto de Bildu. El presidente del Partido Popular (PP), Alberto Núñez Feijóo, ha pedido de nuevo en Bilbao al presidente del Gobierno que "rompa claramente, de forma solemne y pública" con Bildu. Además, inste a la Fiscalía del Estado a impedir que puedan concurrir en listas electorales.

"No se puede estar a cualquier precio en la Presidencia del Gobierno", ha advertido. Por ello, ha afirmado que no solo hay que denunciarlo, sino que "hay que actuar". Feijóo ha destacado que después de casi 100 horas desde que se conociera la noticia, "esta indignidad y el Gobierno no ha hecho absolutamente nada".

Calviño marca distancias con Bildu

La vicepresidenta primera y ministra de Asuntos Económicos, Nadia Calviño, niega que el gobierno tenga un pacto con Bildu. Entiende que no supone pacto alguno que el partido facilitara con su voto la investidura de Pedro Sánchez, la ley de vivienda o la ley de memoria democrática.

"Son otras las instituciones que tienen que valorar si se corresponde con la legalidad, pero desde luego no lo hace con los valores y la concordia", ha asegurado. Asimismo, Calviño incide en que tanto el Gobierno como el PSOE tienen una posición "diametralmente opuesta" a la de Bildu.

Los barones socialistas, los más perjudicados

Moncloa no ha conseguido todavía que las listas de Bildu desaparezcan del debate electoral, pero quienes más pueden sufrir las consecuencias son los candidatos socialistas en algunas comunidades y ayuntamientos. Ellos lo saben, y estos días tratan de marcar distancias, incluso con el líder de su propio partido.

El presidente de Castilla-La Mancha y candidato a la reelección, Emiliano García-Page, afeó delante de Sánchez los pactos con Bildu durante un mitin este domingo. "Yo, con los asesinos de ETA ni a la vuelta de la esquina", ha explicado Page.

El presidente de Aragón, Javier Lambán, también sigue en la misma dirección de García-Page. Insiste en su crítica a las alianzas políticas con Bildu y defiende que "soy un socialista que nunca pactaría con Bildu ni con Esquerra Republicana".

El president de la Generalitat valenciana, Ximo Puig, también se ha manifestado sobre el tema. Asegura que su formación "ha estado siempre con las víctimas". "Nosotros respetamos a las víctimas y lo hemos demostrado", ha sostenido.

Yolanda Díaz: "Hay que respetar el sufrimiento de las víctimas"

El sector de Podemos en el Gobierno ha mostrado su absoluta indiferencia por la inclusión de etarras en las listas de Bildu. No rechaza las listas, sino que se hable del partido en la campaña electoral. Así se ha referido la ministra de Igualdad, Irene Montero. Pide que los partidos de derecha dejen de hacer una campaña "vergonzosa" hablando de ETA por respeto al dolor de las víctimas.

"Hay que respetar el sufrimiento de las víctimas"

Por su parte, Yolanda Díaz ha intervenido en la polémica en la celebración de San Isidro. La vicepresidenta segunda había preparado una respuesta y no tenía intención de ampliarla. "Hay que respetar el sufrimiento de las víctimas", ha dicho antes de recordar que España es un "Estado social y democrático de derecho", lo que a su juicio, no es óbice para "respetar a las víctimas".

Díaz ha rehusado contestar a la pregunta de si, como el presidente Sánchez, considera "indecente" que las listas presentadas por Bildu.