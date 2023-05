Campaña electoral 28M, en directo: varios detenidos y registros en Melilla en la investigación del voto por correo

El presidente de Vox, Santiago Abascal, advertía en Ceuta que es necesario una "persecución total" del crimen y ha señalado: "Los ilegales, a su país y a los narcos, plomo o cárcel".

Así se ha expresado en un mitin en la ciudad ceutí para arropar al líder del partido en la ciudad, Juan Sergio Redondo.

"Esto no es Marruecos, esto es España. Ceuta no es Marruecos y nunca será Marruecos si Vox gobierna, basta ya de los intentos anexionistas", comenzaba Abascal en su intervención, quien ha asegurado que Vox no tiene que ganar por mayoría en la ciudad ceutí.

"Basta con ganar, porque Feijóo dice que gobierne la lista más votada, por lo que, a ver si el PP respeta o se echa en manos de los socialistas o los promarroquíes", ha argumentado.