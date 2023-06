Elecciones, en directo: Podemos insta a Yolanda Díaz a levantar el veto a Irene Montero

El presidente del PP catalán, Alejandro Fernández, ha asegurado que no irá en las listas del Partido Popular de Cataluña (PPC) al Congreso después de que la cúpula del PP que lidera Alberto Núñez Feijóo le hubiese planteado la posibilidad de ocupar un puesto en la lista de Tarragona. "Quisiera agradecer, de todo corazón la oportunidad que me brinda mi partido de volver al Congreso de los Diputados. Pero me quedo en Cataluña", ha afirmado.