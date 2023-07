Sánchez blinda a Tezanos y asegura que sus encuestas son transparentes: "Es como 'Masterchef'"

Una vez más, el CIS nada a contracorriente. El barómetro de julio, que se realizó antes del debate 'cara a cara' entre Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo en Atresmedia, vuelve a colocar al PSOE como el partido ganador de las elecciones generales del 23J, seguido del Partido Popular, Sumar y Vox, que se queda en la cuarta posición. Este mismo jueves, el líder socialista se ha referido a la posible continuidad de José Félix Tezanos.

Sánchez blinda a Tezanos

En la mañana de este jueves, Sánchez ha sido preguntado por la continuidad de Tezanos en caso de la Moncloa se tiña de rojo socialista el 23 de julio. El máximo responsable del Ejecutivo, en una entrevista que ha concedido para Cadena SER, ha blindado al presidente del organismo, asegurando que sus encuestas son las más transparentes.

"Yo lo que le doy credibilidad es a aquellas encuestas que te dan la materia primar antes, pero creo que, aquí, lo que hay que demostrar y lo que hay que exigir es transparencia, y el CIS publica de manera transparente todos sus datos", ha aseverado Sánchez, que ha afirmado que solo confía en los informes de Tezanosy en los de 40dB.

"Es como en 'Masterchef'. Le doy un plato pero le digo cuáles son los ingredientes. Eso lo hace el CIS y 40dB y no lo hace ningún otro medio de comunicación. Es que yo lo que me digan otros medios de comunicación, y no quiero señalar a ninguno, no sé qué ingredientes tienen detrás", ha sentenciado.

Los resultados del CIS de julio

Concretamente, según Tezanos, Sánchez acumularía el 31% de los sobres depositados en las urnas. Por su parte, líder de la oposición obtendría el 29,6% de los votos, mientras que Sumar y Vox recibirían el apoyo del 15,5% y del 11,7% de los electores, respectivamente. Con estos resultados, el presidente del Gobierno se mantendría en la Moncloa con la ayuda deYolanda Díaz.

Por otro lado, como viene siendo habitual, todos y cada uno de los líderes políticos suspenden para los encuestados. Precisamente, es la líder de Sumar quien ha obtenido la mejor nota y roza el aprobado con un 4,8. Una décima por debajo se sitúa el candidato del PSOE, mientras que Feijóo ha logrado un 4,4, muy por encima de un Santiago Abascal que ha obtenido un 2,8.