Feijóo: "No habrá un Tezanos en mi gobierno y su cese será el primero en el Consejo de Ministros"

A escasos 19 días de que se celebren las elecciones generales del 23 de julio, el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha decidido presentar este martes el programa de su partido durante un acto celebrado en la institución de la capital madrileña Casa de América. "Bienvenidos a Casa de América donde queremos presentar el programa para España para los próximos cuatro años" comenzaba diciendo el político a la vez que agradecía a todos los agentes sindicales, empresariales, culturales y sociales que han apoyado su proyecto. "El Partido Popular tiene una cita con la mayoría de los españoles el próximo 23 de julio", continúa.

Tras ello, no ha dudado en arremeter inmediatamente contra Pedro Sánchez, el presidente del Gobierno, diciendo que los españoles han sido defraudados por "por el sanchismo que creyeron en promesas que pronto se convirtieron en mentiras". Por esto, Feijóo asegura que "hay una España que dice basta y pide un cambio de verdad". De cara a los comicios, el PP se presenta lleno de "ilusiones y propuestas", por lo que el secretario general del partido señala que están dispuestos a "dejar atrás las divisiones".

La lucha contra el terrorismo y el independentismo, claves para el PP

Dos ejes en los que se basaría un gobierno liderado por los populares, según afirmaciones de su dirigente expuestas este martes, son la lucha contra el terrorismo y el independentismo, al mismo tiempo que plantean mantener un compromiso democrático desde el principio fundamentado en valores europeístas. "Somos el partido popular que participó activamente en la construcción de la democracia que es, ha sido y será baluarte del europeísmo y ha sido y es la resistencia siempre al terrorismo y al independentismo", expone Feijóo. Por todo esto, el programa electoral del PP incluye el veto a EH Bildu, fuerza política de la que rechazarán cualquier tipo de apoyo. "En lo que a mí dependa El voto de Bildu no va a servir para gobernar en ningún lugar de España", sentencia.

"El autoritarismo de gobernar a base de reales decretos leyes se acabará"

Continuando sus reproches hacia Pedro Sánchez, el líder popular ha afeado el interés propio del presidente del Ejecutivo ante el interés general de los ciudadanos del país que se ha vislumbrado según el durante estos cinco años de legislatura, pues manifiesta que "las políticas de estado tienen que estar por y encima de todo" y "para ello es imprescindible que el cambio que los ciudadanos reclaman implique también hacer una nueva forma de hacer política en la que cada partido sea fiel al papel que las urnas le otorga". "El autoritarismo de gobernar a base de reales decretos leyes se acabará", ha anunciado al mismo tiempo.

"Me presento para ser la alternativa serena que están esperando y que reclaman la mayoría de los españoles, la alternativa para volver a reunir a los españoles en los grandes pactos de estado. A eso he venido", expone Feijóo. Así, ha continuado presentando las razones por las que los electores deben apoyar al Partido Popular el próximo 23J. "Con humildad debo decir que me avala mi trayectoria. Mi balance en la Xunta ha sido un balance de acuerdos y diálogos y en estos últimos no hemos cesado de proponerle todavía gobierno grandes acuerdos", afirma.

También el popular ha hecho mención a los pactos de estado, que según él suponen una labor fundamental para evitar la polarización y la fragmentación en la sociedad española. "Intentaré pactos de estado con otros partidos y con los agentes sociales y económicos porque es la única forma de que España recupere su unidad dañada".

Estos son los desafíos del PP para la próxima legislatura

Concretando un poco más los relieves y desafíos a los que se enfrentaría Feijóo en un supuesto Ejecutivo formado por populares, el político ha querido anunciar siete propuestas que considera claves para favorecer a la mayoría de los españoles.

"Blindar la sanidad pública" para las futuras generaciones

Acordar un "pacto estable por la calidad educativa"

"Revelarnos" para evitar que los jóvenes "vivan peor" que sus padres

Garantizar "con eficacia" los fondos europeos y mejorar la productividad de nuestra economía

Hacer frente al reto de la conciliación y a la "tragedia demográfica"

Fomentar el "progreso de la gente" gracias un control sobre el medio ambiente

Asegurar una "política de agua", en un intento de lucha contra el cambio climático

De esta forma, todos los objetivos señalados se basan en un requisito fundamental para el PP: afrontarlos "con menos división y más diálogo".

Feijóo habla sobre sus cargos en un supuesto gobierno liderado en solitario por el PP

Otro de los relieves mencionados durante la presentación del programa electoral del PP en Casa de América ha sido el compromiso reiterado de gobernar en solitario tras el 23J, pretendiendo así "construir una España mejor entre todos". Y en ese supuesto ejecutivo popular, Feijóo también ha decidido hablar de los cargos que liderarían los departamentos de Estado diciendo que "nadie cuente conmigo para mantener en sus puestos a quienes cometan aberraciones como la ley solo si es sí", aludiendo claramente a la medida configurada por el Ministerio de Igualdad que dirige Irene Montero. Tampoco formarán parte de su gobierno aquellos que van en contra de la UE, la OTAN y la guerra de Ucrania.

"Que nadie cuente conmigo para mantener en sus puestos a quienes cometan aberraciones como la ley solo si es sí"

"No habrá un Tezanos en mi gobierno y su cese será el primero en el Consejo de Ministros"

Tampoco ha sorprendido durante el acto que Feijóo anunciase la propuesta de crear un ejecutivo mucho más pequeño a cualquier nivel, ya que lleva reprochando durante meses la legislatura en la que se han ampliado el número de ministerios, vicepresidencias y cargos políticos. "Los miles de asesores y altos cargos se sustituirán por un pequeño gobierno más pequeño en todos sus niveles", afirma. Pero quizás lo que nadie se esperada era el veto a José Félix Tezanos, director del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), en el caso de que el PP logre la victoria tras las elecciones. "No habrá un Tezanos en mi gobierno y su cese será el primero en el Consejo de Ministros".

"Los miles de asesores y altos cargos se sustituirán por un pequeño gobierno más pequeño en todos sus niveles"

La educación gratuita de 0 a 3 años, la recuperación de los delitos de sedición y la tipificación del delito de referéndum ilegal serán otras medidas que se Feijóo se ha "comprometido" a aplicar si legisla con su grupo parlamentario tras los comicios. Por último, el líder popular no ha dudado en hablar de un pacto contra la violencia de género y ha atacado al socialismo de no "ejecutarlo en su totalidad", a la vez que ha reprochado la desprotección de miles de mujeres ante una "ley injusta".