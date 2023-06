Feijóo centra su precampaña en las familias y conciliación: sus propuestas en materia de natalidad y educación

Con la precampaña ya en marcha, el líder del PP ha centrado su programa electoral en las familias. En un mitin celebrado este domingo en Salamanca, Alberto Núñez Feijóo ha desgranado sus propuestas en materia de fomento de la natalidad, conciliación y educación.

Conciliación

El 'popular' ha citado varias medidas de su programa entre las que se incluye un permiso de 4 meses para padres con niños de 0 a 8 años, otro permiso de 5 días al año para cuidar a los hijos, aumento a 26 semanas los permisos de paternidad y maternidad en familias monoparentales y un banco de horas en empresas que los empleados pueden administrar libremente.

Natalidad

También ha prometido reforzar los servicios de reproducción asistida, incrementar la prestación por hijo a cargo y bonificar a las empresas que contraten a madres trabajadoras de forma indefinida.

Educación

En educación ha propuesto que sea gratuita de los 0 a 3 años para todos los niños del país así como garantizar la escolarización de alumnos de educación especial.

Tras citar todas sus medidas, Feijóo ha advertido que tener un hijo no puede convertirse en "un lujo". "No puede haber nadie en España que no tenga un hijo o una hija por un problema económico".

En este sentido, ha acusado al Gobierno de tratar de imponer "un modelo de familia correcto o incorrecto" y no ofrecer ayudas. "Frente a los intentos de politizar a las familias, yo quiero hacer buenas políticas para las familias, que es exactamente lo contrario".

Feijóo califica de "shows" las entrevistas de Sánchez

Sobre el presidente del Ejecutivo, el líder popular ha afirmado que sus entrevistas le parecen un "show". "Es un gran actor, puede defender con igual una cosa y la contraria, pero no éramos conscientes que podía organizar estos shows en los que resulta que se pone a entrevistar a sus ministros. Hay una que no me voy a perder. La entrevista del entrevistador Pedro Sánchez y la ministra Irene Montero, va a reventar los 'share' de cualquier televisión", ha ironizado.

Al líder del PSOE también le ha recriminado que "es más prolífero en eslóganes que en medidas". "Mucha ideología, pancarta, y pocas medidas efectivas", ha zanjado.