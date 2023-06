María Jesús Montero, sobre la decisión del Supremo por la 'ley del solo sí es sí': "Pone en valor que el PSOE impulsara la reforma"

Susanna Griso ha entrevistado a la ministra María Jesús Montero solo unas horas después de que el Supremo haya avalado las rebajas de condenas a agresores sexuales favorecidas por la 'Ley del solo sí es sí'. La ministra ha defendido que esta doctrina que ahora sí marca el alto tribunal "pone en valor que el propio PSOE impulsara la reforma de esa ley, que globalmente es muy buena pero que tuvo unas dificultades técnicas en las que efectivamente se interpretó una reducción de condena" que subraya: "No era la voluntad del legislador, en este caso la del Gobierno ni la del PSOE".

No ha querido echar más leña al fuego la vicesecretaria general del PSOE y ha evitado dar su opinión sobre si este nuevo varapalo al texto impulsado por la ministra Irene Montero debería o no tener consecuencias políticas. "Fue ya objeto de discusión en el momento en el que el PSOE reconoce que se iba a producir un efecto no deseado y por tanto impulsa la modificación" y añade "ahora estamos ya en un momento de final de legislatura y estamos en ese tramo final" para sentenciar: "fue un debate que a estas alturas de la legislatura no tiene sentido".

Quedan más de 24 horas para que se cierre el plazo en el que Sumar y Podemos pueden consolidar su acuerdo y aunque es consciente de que "les corresponde" a ambas formaciones Montero les anima a mirar los resultados de las pasadas elecciones municipales y autonómicas porque considera que ahí están "parte de las pistas". Además confirma abiertamente que de lo que "se trata y lo que esperamos desde el PSOE es que el espacio a la izquierda del PSOE se configure de manera que pueda tener mayor rentabilidad en términos electorales para seducir al electorado que no quiera votar al PSOE".

¿Trató de disuadir a Sánchez del adelanto electoral?

"Yo no revelo mis fuentes" esa ha sido la evasiva para no dar más detalles de lo que ocurrió la pasada noche electoral del 28M tras los malos resultados del PSOE. Montero se ha limitado a respaldar la decisión del jefe del Ejecutivo: "Yo respeto muchísimo las decisiones que toma el presidente" además explica que sus palabras fueron el "reconocimiento de que los resultados electorales no fueron buenos para el PSOE y no eran los esperados" y destaca la "responsabilidad inédita" de Sánchez "en tiempos de democracia" para que sea la ciudadanía "si avala o no las políticas que ha desarrollado este Gobierno".

Sobre la recuperación de Carmen Calvo

Montero ha aplaudido la recuperación de Carmen Calvo que encabezará las lista socialista en Granada. Asegura la vicesecretaria que ella tenía seguro que "sí o sí iba a estar". Además ha rechazado la teoría de que Sánchez esté "colocando" a los ministros vaticinando una derrota. La ministra asegura que es "una estrategia lógica".

"La exministra y compañera Carmen Calvo siempre ha sido uno de los activos más importantes que ha tenido el PSOE" defiende Montero para añadir: "Esto significa que por supuesto era una magnífica candidata en cualquiera de cabezas de las listas que permitieran poner en valor su trabajo, no solo en el mundo feminista, sino también la aportación que ha hecho a la gestión del Gobierno".