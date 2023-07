El histórico interés de los españoles por estas elecciones generales dispara las búsquedas en Google sobre el 23J

Las elecciones generales del 2023 están a la vuelta de la esquina. Menos de dos meses después de las elecciones municipales y autonómicas del 28M, los españoles volverán el 23 de julio a las urnas para decidir quién será el próximo presidente del Gobierno de España.

Esas elecciones del 28 de marzo se convirtieron en las más 'buscadas' en Google desde 2004 (primer año del que se tienen registros). Y estas del 23J, a las que todavía les quedan dos semanas por celebrarse, ya se han hecho con el segundo puesto y van camino, con total seguridad, de liderar el podio.

Búsquedas en Google sobre 'elecciones' desde 2004 | Google Trends

Tal y como muestra el gráfico, las búsquedas realizadas en Google por los españoles han ido en aumento desde el año 2004, aumentando escalonadamente en cada nuevo periodo electoral. Una progresión que pone de manifiesto un interés cada vez mayor en España en asuntos relacionados con cuestiones electorales.

Entre los asuntos que más han preocupado a los españoles desde el inicio de la campaña del 28M -el 12 de mayo- se encuentran algunos como la hora a la que abren los colegios electorales, hasta cuándo se puede votar, qué ocurre si te toca estar en una mesa electoral si estás de vacaciones o todo lo relacionado con el voto por correo. Puedes consultar el histórico crecimiento sobre voto por correo en el siguiente enlace.

¿Qué buscan los españoles sobre elecciones?

Las preguntas más buscadas en Google sobre 'elecciones' desde el 12 de mayo | Google Trends

A lo largo del periodo que va desde el arranque oficial de la campaña de las anteriores elecciones municipales y autonómicas y hasta día de hoy, las búsquedas relacionadas con las 'elecciones' se han multiplicado considerablemente, lo que demuestra la preocupación de los españoles de cara a los próximos comicios.

La siguiente lista muestra por orden las consultas de búsqueda más populares (sobre 'elecciones'), acompañadas del porcentaje de aumento de frecuencia de búsqueda desde el último periodo:

1. ¿Hasta qué hora se puede votar?

2. ¿Cómo votar por correo?

3. ¿Quién ha ganado las elecciones?

4. ¿Cuándo son las elecciones generales en España?

5. ¿A qué hora abren los colegios electorales?

Desde que arrancó la campaña del 28M, y a día de 05/07, algunas de las búsquedas más frecuentes sobre 'votar' alcanzaron durante el mes porcentajes notablemente considerables de crecimiento en el interés de los españoles. Por ejemplo, la pregunta '¿A qué hora abren los colegios electorales?' experimentó un aumento del 8490%.

Y en relación a 'elección', las consultas más buscadas a lo largo del último mes son las siguientes (consultado el 06/07): '¿cómo van las elecciones?', '¿cuándo son las elecciones generales?', '¿quién va ganando las elecciones?', '¿quién gana las elecciones?' y '¿por qué se adelantan las elecciones generales?'.

Según puede apreciarse en el anterior gráfico que muestra el interés a lo largo del tiempo -en el periodo de 2004 hasta hoy- sobre 'elecciones' los picos más pronunciados son aquellos que se corresponden con los periodos de elecciones, ya sean municipales, autonómicas o generales.

Las elecciones generales, en aumento

Búsquedas en Google de 'elecciones' desde 2004 | Google Trends / Antena 3 Noticias

Según puede apreciarse en el gráfico, algunos de los picos más destacados se corresponden con los periodos de elecciones generales:

1. Marzo 2004

Este pico coincide con las elecciones generales de España de 2004, que se celebraron el día 14 de dicho mes. José Luis Rodríguez Zapatero, candidato del PSOE, fue investido como presidente del Gobierno tras estos comicios.

2. Marzo 2008

El 9 de marzo de 2008 se celebraron las elecciones generales de España de 2008, en las que fue reelegido Zapatero como líder del Ejecutivo.

3. Noviembre 2011

Las elecciones generales de 2011 tuvieron lugar el 20 de noviembre de 2011 y dieron como resultado la salida de la Moncloa de Zapatero y la entrada de Mariano Rajoy, dirigente en aquel entonces del Partido Popular.

4. Diciembre de 2015 y junio de 2016

En las elecciones de 2015 (celebradas el 20 de diciembre) el habitual bipartidismo PSOE-PP se rompió por la irrupción en el panorama político de dos nuevos partidos: Podemos y Ciudadanos. El PP de Rajoy ganó aquellos comicios, pero, al no lograr la mayoría absoluta y no alcanzar los apoyos necesarios, no pudo constituir Gobierno.

Debido a ello, hubo que repetir las elecciones (el 26 de junio de 2016). En esta ‘segunda vuelta’, el PP sí logró obtener el apoyo de Ciudadanos, con lo que Mariano Rajoy revalidó su cargo al frente de la Moncloa.

5. Noviembre 2019

Tras la moción de censura contra Mariano Rajoy de 2018 (31 de mayo y 1 de junio) debido a los casos de corrupción en los que se había visto envuelto el PP -Caso Gürtel-, se convocaron elecciones generales para el 10 de noviembre de 2019, las cuales se tradujeron en la investidura de Pedro Sánchez (PSOE) como presidente del Gobierno de España.

Gran interés por las elecciones municipales

Búsquedas en Google de 'elecciones' desde 2004 | Google Trends / Antena 3 Noticias

Y las elecciones generales no son las únicas que captan la atención de los españoles: las elecciones municipales también se posicionan en los picos más altos del gráfico. Es más, las consultas sobre ‘elecciones’ durante el periodo de los comicios municipales superan en volumen a las efectuadas durante los periodos de las generales.

1. 27 de mayo de 2007

Elecciones municipales de 2007. También se celebraron elecciones autonómicas en Aragón, Principado de Asturias, las Islas Baleares, Canarias, Cantabria, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Extremadura, Comunidad de Madrid, Región de Murcia, Navarra, La Rioja y Comunidad Valenciana.

2. 22 de mayo de 2011

Elecciones municipales de 2011. También se celebraron elecciones autonómicas en Aragón, Principado de Asturias, las Islas Baleares, Canarias, Cantabria, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Extremadura, Comunidad de Madrid, Región de Murcia, Navarra, La Rioja y Comunidad Valenciana.

3. 24 mayo de 2015

Elecciones municipales de 2015. También se celebraron elecciones autonómicas, excepto en Galicia y el País Vasco, que ya celebraron elecciones al Parlamento en octubre de 2012

4. 26 de mayo de 2019

Elecciones municipales de 2019. También coincidieron con las europeas y con las autonómicas - excepto Andalucía, Cataluña, Galicia, Comunidad Valenciana y el País Vasco, además de las dos ciudades autónomas de Ceuta y Melilla-.

5. 28 mayo de 2023

Elecciones municipales y autonómicas de 2023 – se eligieron los parlamentarios autonómicos en todas las comunidades autónomas, menos en Andalucía, Cataluña, Galicia, País Vasco y Castilla y León-.

El 'boom' de las elecciones en EEUU

Búsquedas en Google de 'elecciones' desde 2004 | Google Trends / Antena 3 Noticias

También son muy pronunciados los puntos que reflejan las búsquedas sobre ‘elecciones’ durante algunos periodos de elecciones internacionales:

1. El 25 de mayo de 2014 se celebraron las elecciones al Parlamento Europeo.

2. El 3 de noviembre de 2020 fueron las elecciones a la presidencia de la Casa Blanca en Estados Unidos, en las que el demócrata Joe Biden fue elegido presidente sucediendo a Donald Trump. Especialmente significativo es este dato -el segundo en nivel de búsquedas-, pues refleja la preocupación y el interés con el que se vivieron estas elecciones desde España.

El 'cara a cara' en Atresmedia

La campaña de las elecciones generales del 23J ya ha comenzado y cada detalle va a contar sobremanera en el resultado final. Esto es algo que saben de sobra tanto en Génova como en Ferraz, donde tratan de perfilar todo lo posible sus posiciones en busca del voto de los indecisos, que podría resultar clave en numerosas provincias. Ante esta situación, tanto PSOE como PP han apostado por una importante 'gira televisiva' que tendrá a Atresmedia como escenario destacado este lunes 10 de julio.

Según el barómetro de Sigma Dos para Antena 3 Noticias, la formación 'popular' da como vencedor en los comicios a Alberto Núñez Feijóo. Y no solo eso, sino que los escaños que obtendría el Partido Popular podrían incluso superar al bloque de izquierdas formado por la suma de los partidos de Pedro Sánchez (PSOE) y Yolanda Díaz (Sumar).

Así, tal y como indica el barómetro de Sigma Dos, el PP lograría el 34,74% de los votos, lo que se traduce en unos 142 o 145 escaños. Esto supondría su mejor resultado desde el año 2011, año en el que Mariano Rajoy fue investido como presidente tras alcanzar la mayoría absoluta.

Vicente Vallés y Ana Pastor, en el plató de 'Cara a Cara. El Debate' | antena3noticias.com

En la misma línea se sitúan todas las encuestas realizadas hasta la fecha, incluido el último macrosondeo del CIS. Sin embargo, aunque el PP conseguiría hacerse con la primera posición que ahora mismo tiene el PSOE, los 'populares' no alcanzarían los 176 asientos de la mayoría, por lo que tendrían que contar con el apoyo de Vox para relevar a Sánchez del Ejecutivo.

De esta manera, se prevé que la lista más votada no tenga por qué ser la que finalmente lidere la Moncloa, sino que los acuerdos de coalición serán los protagonistas a la hora de alcanzar la mayoría parlamentaria que permitirá hacerse con el Gobierno español bien al bloque de derechas bien al de izquierdas.

El debate 'cara a cara' que tendrá lugar en Atresmedia este lunes 10 de julio a las 22:00 horas entre Sánchez y Feijóo, y que estará moderado por Vicente Vallés y Ana Pastor, será la ocasión perfecta para que ambos candidatos puedan abordar algunos de los temas que más preocupan a los españoles a pocos días del 23J.