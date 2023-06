Feijóo asegura que habrá un 'cara a cara' con Sánchez para el 23J: "Los debates no se obligan, se negocian"

El presidente del Partido Popular (PP), Alberto Núñez Feijóo, asegura con un rotundo 'no' que no teme debatir con el presidente del PSOE, Pedro Sánchez.

El líder del PP y candidato a la presidencia de España lo ha dejado claro en una entrevista en el programa 'Más de Uno' de 'Onda Cero' tras ser preguntado por los seis 'cara a cara' que propone el líder socialista y que los 'populares' calificaron de "excentricidad". "Esto me recuerda a algún guion de una película del oeste: le reto a usted el lunes a tal hora durante los seis próximos lunes", añade Feijóo.

"Se debatirá en la forma y el contenido que se acuerde. Sobre todo una vez conocido cuáles son las personas que se presentan a las elecciones y cuáles son sus líderes. cuando presentemos las listas", explica durante la entrevista el líder del Partido Popular.

"Por supuesto se debatirá, pero los debates no se obligan, se negocian"

Insiste en que no tiene miedo de un 'cara a cara' con Pedro Sánchez ni de realizar un debate electoral de cara a las elecciones generales del 23, pero asegura que esos debates "se negocian". "Comprendo las urgencias de Sánchez, por supuesto se debatirá, pero los debates no se obligan, se negocian", manifiesta.

"Por supuesto que se debatirá, no me voy a esconder, no tengo ningún problema con el 'cara a cara' con Pedro Sánchez", insiste Núñez Feijóo, quien confirma que los habrá: "Va a haber un cara a cara entre el señor Sánchez y yo en esta campaña electoral" y explica que serán los jefes de campaña los que decidan cuántos debates se realizarán y el formato.

Feijóo responde con otra propuesta para Sánchez

El candidato del PP para alcanzar la presidencia del Gobierno de España ha respondido al actual presidente en funciones con otra propuesta después de que le pidiera realizar seis 'cara a cara' de cara al 23 de julio.

"Hemos planteado una fórmula, que gobierne la lista más votada, ¿cuál es la propuesta del PSOE? que gobiernen los listos menos votados", dice mientras aprovecha para lanzar una propuesta a Pedro Sánchez: que gobierne la lista más votada.

"¿Sánchez acepta que no se presentará a la investidura si no es la fuerza más votada? Yo sí lo acepto", se compromete Feijóo.

El PP se compromete a bajar el IRPF y derogar leyes

El 'popular' Feijóo se compromete a rebajar el impuesto a la renta de menos de 40.000 euros para "amortizar la inflación". Aunque reconoce que es "arriesgado", asegura que o hará "en los 100 primeros días de Gobierno".

"Mi compromiso en relación con los impuestos es, primero, no subirlos. Segundo, me he comprometido a rebajar el Impuesto de la Renta de las Personas Físicas a las rentas de menos de 40.000 euros y lo haré. Sé que decir esto en esto momento es arriesgado, pero me he comprometido a ello y lo vamos a hacer dentro de los cien primeros días", comenta Feijóo durante la entrevista.

Feijóo se compromete, entre otras cosas, "a derogar la mentira, el engaño, la soberbia, el sectarismo, voy a derogar el 'sanchismo'", dice tajante. "Bildu no va a ser el autor de la memoria democrática de nuestro país porque es un disparate". También explica que derogará algunas leyes y hará "ajustes" en otras, como por ejemplo, la ley de educación. "Vamos a derogar una serie de leyes que son leyes minoritarias que se impusieron a las mayorías para garantizar la coalición", expresa.

'Cara a cara' en Atresmedia

Tras el adelanto electoral anunciado por Pedro Sánchez, el Grupo Atresmedia ofreció a Pedro Sánchez (PSOE) y Alberto Núñez Feijóo (PP) un 'cara a cara' para el 19 de julio, cuatro días antes de las elecciones generales convocadas para el 23J.

Atresmedia también ha puesto sobre la mesa la posibilidad de un debate en el que participen los candidatos de los principales partidos políticos que se presenten como candidatos a la Presidencia para el miércoles 12 de julio.

El grupo demuestra su apuesta por la información poniendo a disposición de los candidatos sus principales canales y emisoras y su plataforma ATRESplayer para celebrar los debates electorales.