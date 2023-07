Estas son las porras electorales de los políticos para el 23J

Desde Antena 3 Noticias hemos querido preguntar a los políticos que cuál es su porra para estas elecciones generales del 23J. Queda poco más de un día para el 'día D' y lo cierto es que la mayoría prefiere no mojarse.

Ante la pregunta de: "¿cuál es su pronóstico para estas elecciones?", el único que ha dado una respuesta clara ha sido Félix Bolaños, ministro de la Presidencia. Bolaños ya dijo en el programa 'Más de Uno' de Onda Cero esta semana que pronosticaba que el PSOE sería primera fuerza con entre 135 y 150 diputados. Este viernes, preguntado de nuevo, se reafirma. También la Ministra de Hacienda, María Jesús Montero, augura que "el PSOE va a dar la sorpresa" y el expresidente, José Luis Rodríguez Zapatero habla de "sorpresón".

La porra del Partido Popular

En el Partido Popular esperan ganar con mayoría absoluta y dice el candidato, Alberto Núñez Feijóo, que si consigue 150 escaños sería "un resultado extraordinario". Su Vicesecretario, Esteban González Pons está convencido de que será primera fuerza política este domingo pero prefieren no arriesgar y no habla de resultados "esto no es una carrera de galgos". Tampoco Cuca Gamarra, que pide el voto hasta el último momento y espera que el PP gane con papeletas y no en porras.

Muchos siguen indecisos

Mucho más se mojan los ciudadanos en la calle, aunque no todos lo tienen claro. Desde Antena 3 Noticias hemos preguntado a la gente y la mayoría apuesta porque el resultado va a estar ajustado. Algunos optan por dar al PSOE como ganador... otros al PP....y muchos, todavía no han decidido su voto.