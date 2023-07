Elecciones generales 23J: Convenio de Estambul

Recientemente los Estados de la Unión Europea han firmado el llamado Convenio de Estambul y 21 lo han ratificado a título nacional, incluido España.

Este tratado internacional, acordado por el Consejo de Europa en 2011, aborda "la prevención y lucha contra la violencia contra las mujeres y la violencia doméstica" y marca 5 grandes objetivos:

La protección contra toda forma de violencia.

La eliminación de cualquier discriminación, promoviendo la igualdad y su autonomía.

La creación de un marco global para proteger y asistir a todas las víctimas de las violencias contra las mujeres.

La promoción de la cooperación internacional para eliminar estas violencias.

La adopción de un enfoque integrado, en el que participen las organizaciones y cuerpos de seguridad, para acabar con estas violencias contra las mujeres.

Entre los países que han adoptado el Convenio de Estambul se encuentra España, que se une a los 37 países en los que está vigente este instrumento internacional que comenzará a aplicarse formalmente el 1 de octubre de 2023.

No obstante, aún hay 7 países que a pesar de haberlo firmado, aún no lo han ratificado: Armenia, Bulgaria, R. Checa, Hungría, Letonia, Lituania y Eslovaquia. Por otro lado se encuentra Azerbaiyán, que pertenece al Consejo de Europa, pero no lo ha firmado, y Turquía, que lo había ratificado, pero en 2021 lo denunció y abandonó.

El PP lo incluye en su programa y Abascal lo desconoce

De cara a las elecciones generales de 2023, el PP ha incluido este convenio en su programa electoral. Lo ha hecho dentro de la propuesta de reforma de la Ley del Poder Judicial, a la que obliga la ley del 'sólo sí es sí'.

La medida para las elecciones del 23J se incluye dentro del punto en el que se habla de reformar la Ley Orgánica del Poder Judicial "para atribuir la competencia a los Juzgados de Violencia Sobre la Mujer de todos los delitos comprendidos en el ámbito de aplicación del Convenio de Estambul".

Dicho Convenio de Estambul, remarca el PP, "servirá de orientación de todos los avances en la lucha contra la violencia de género".

Al respecto, el líder de Vox, Santiago Abascal, ha reconocido que no conoce dicho instrumento internacional. "No conozco el Convenio de Estambul, pero tampoco me parece relevante para mí", ha asegurado el político.