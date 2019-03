¿Por qué Puigdemont no podría obtener la inmunidad diplomática si es elegido eurodiputado?

SERÍA DETENIDO AL REGRESAR A ESPAÑA

Carles Puigdemont quiere volver a Cataluña siendo eurodiputado y gozando de inmunidad diplomática. Sin embargo sus planes podrían verse truncados dado que no obtendría esta inmunidad hasta que no jurara el cargo en el Congreso de los Diputados. Además, esta inmunidad solo se ajusta a su ejercicio como parlamentario y no le protege por sus delitos anteriores.