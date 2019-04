PP y Ciudadanos reclaman que se excluya a Puigdemont de las elecciones europeas

El Partido Popular y Ciudadanos han presentado sendos escritos ante la Junta Electoral Central reclamando que se excluya de las listas europeas al expresidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, y a los exconsejeros Toni Comin y Clara Ponsatí, al encontrarse fugados de la Justicia, en situación de "rebeldía procesal penal".

Argumentan que su candidatura no reúne los requisitos que establece la Ley Orgánica del Régimen Electoral. Al no tener una condena en su contra no están en situación de inelegibilidad, pero los recurrentes estiman que al estar fuera de España no se les podría aplicar una hipotética inhabilitación si son condenados. Es decir, tendrían ventajas sobre otros procesados que no se han sustraído a la Justicia. También dicen que las condiciones para ser candidato son las mismas que para ser elector, y votar no pueden votar, aparte de que no están incluidos en el censo de residentes ausentes.

Su partido, JxCAT, ha anunciado que presentará alegaciones, ya que argumentan que tienen todos los derechos y, muestra de ello, es que se presentaron a las elecciones del 21-D.

