El expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont ha presentado este miércoles su candidatura a las elecciones europeas, asegurando que la lista de JxCat es la que ofrece "unidad, transversalidad, experiencia y renovación" a los partidarios de la independencia catalana.

Lo ha dicho en un acto en Bruselas (Bélgica) acompañado por otros miembros de la candidatura, como el exconseller de Salud y diputado de ERC en el Parlament Toni Comín; la exconsellera de Cultura Clara Ponsatí; el exeurodiputado de Eusko Alkartasuna Gorka Knörr y la consultora Erika Casajoana. Puigdemont ha asegurado que la sociedad catalana reclama un "clamor de unidad muy grande" y que esto es lo que ofrece su candidatura, que no ha logrado convencer a ERC para sumarse, ya que presentará candidatura propia con otras fuerzas como EH Bildu.

El expresidente ha dicho que se presenta para llevar la situación de Cataluña al Parlamento Europeo y demostrar que no es un asunto interno de España, sino un problema que afecta al conjunto de Europa y por el que sus instituciones deben sentirse interpeladas. "La realidad es más terca que nunca. Aquella parte de Europa que querría mirar hacia otro lado, ahora le iremos a decir desde dentro del propio Parlamento Europeo aquello que puede que no quisieran escuchar", ha expuesto Puigdemont. Ha defendido que Cataluña debe seguir interesada en formar parte del proyecto europeo, entre otras cosas, porque ha considerado que él, Comín y Ponsatí no están encarcelados como otros excompañeros de su Govern por "el marco de libertades" de la UE.

Así, ha dicho que su lista también sirve para "dar voz y ser la libertad de movimientos" de los dirigentes soberanistas que no la tienen porque están siendo juzgados por el Tribunal Supremo en la causa del 1-O y porque varios de ellos están en prisión preventiva. Puigdemont ha concluido que la Unión Europa es imperfecta y necesita muchas mejoras, pero aun así sigue siendo "el espacio de libertades más poderoso que hay en el mundo", y esto les permite a él, Comín y Ponsatí estar en las listas al Parlamento Europeo.