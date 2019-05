Los líderes de los partidos políticos y los candidatos acuden a sus colegios electorales a votar

A las 9.00 horas de la mañana, los colegios electorales de toda España abrieron sus puertas para que los más de 37,37 millones de personas llamadas a votar acudan a las urnas.

Los líderes de los partidos políticos y los candidatos a estos comicios han madrugado para acudir esta cita y llamar a la movilización del electorado en unas elecciones que se consideran la segunda vuelta de las generales.

El primero en acudir a las urnas era Pedro Sánchez, que votaba en Pozuelo de Alarcón. Allí, acompañado de su esposa Begoña Gómez, el presidente del Gobierno en funciones llamaba a la participación porque "hoy se decide si queremos seguir avanzando".

Después de Pedro Sánchez, era el turno de la alcaldesa de Madrid y candidata de Más Madrid, Manuela Carmena.

También la candidata de Vox, Rocío Monasterio, a la Comunidad de Madrid acudía a votar junto a su marido, el diputado Iván Espinosa de los Monteros.

El candidato del PP al Ayuntamiento de Madrid, José Luis Martínez Almeida, acudía también a ejercer su derecho al voto

El líder de Ciudadanos, Albert Rivera, votaba en el mismo colegio que Pedro Sánchez. Allí aseguraba en declaraciones a los periodistas que tiene buenas sensaciones porque cree que los ciudadanos han tomado nota del 28A.

Josep Bou, que ha votado en Barcelona, asegura que este es "un buen día para votar en familia"

El cabeza de lista del PSOE al Parlamento Europeo, Josep Borrell, ha destacado que las elecciones europeas "son particularmente importantes esta vez". "Nuestro futuro se va a hacer en Europa por eso es tan importante participar también en las elecciones europeas", ha subrayado tras ejercer su derecho al voto en el Colegio Juan Falcó de Valdemorillo (Madrid).

La coordinadora general de Podemos Andalucía, Teresa Rodríguez, también ha ejercido su derecho al voto.

Ángel Gabilondo, candidato del PSOE a la Comunidad de Madrid, se mostraba cauteloso ante los resultados de estas elecciones tras acudir a votar en su colegio electoral situado en el distrito de Hortaleza.

Pablo Casado vota en el Colegio de Nuestra Señora del Pilar, en el barrio de Salamanca

El candidato de Más Madrid a la Presidencia de la Comunidad de Madrid, Íñigo Errejón, ha votado en el Colegio Santa Teresa de Jesús, donde se ha encontrado con su padre, que ejerce de apoderado.

El secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, ha llamado este domingo a participar en las elecciones del 26M, un "momento histórico" para el país en el que ha llamado a los ciudadanos a movilizarse "votando en conciencia". Iglesias ha acudido al colegio público La Navata, en la localidad madrileña de Galapagar, donde también votará más tarde la diputada en el Congreso Irene Montero.

La portavoz nacional de Ciudadanos, Inés Arrimadas, ha pedido a los electores que voten este domingo "porque mañana no puede ser un día de arrepentimiento, mañana no puede ser un día de tristeza", y ha hecho "un llamamiento extra" a los ciudadanos para que voten también en los comicios al Parlamento Europeo. "Vamos a votar porque mañana no puede ser un día de arrepentimiento, mañana no puede ser un día de tristeza.

El presidente de Vox, Santiago Abascal, ha animado a los ciudadanos a votar "sin miedo" y "defendiendo sus convicciones" en las elecciones municipales, autonómicas y europeas. "Es verdaderamente importante que cada español tenga su propia voz", ha manifestado Abascal tras ejercer su derecho al voto en el Colegio Público Pinar del Rey de Madrid.