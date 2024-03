El aviso de César Gonzalo en un lunes veraniego con 33ºC en el sur: Se acerca una DANA

Esta semana comienza de pleno verano en el sur, con temperaturas aun más altas que las del pasado domingo, subida que también sentirán en Galicia y la meseta norte. Así seguiremos hasta el miércoles, día en el que una DANA rozará el sur del país. Si nada cambia, hará que bajen las temperaturas en el sur, y dejará una noche del miércoles con chubascos repartidos en el interior. Hasta entonces continuaremos de pleno verano, en el sur. Y de primavera en el resto.

Aun más calor

Cuando al invierno le quedan literalmente dos días, las temperaturas podrán alcanzar en Murcia los 33º. Calurosa tarde en Sevilla y Córdoba con 28ºC de máxima; se esperan 26ºC en Zaragoza, Lleida y Huelva; Tarde a más de 22ºC en casi todo el interior peninsular. Por debajo de los 20ºC solo se quedarán Barcelona y Santander con 19ºC, y con 17ºC en A Coruña. El calor solo disminuye en esta jornada en las Islas Canarias con máximas de unos 23ºC y calima en las islas más orientales.

Nieblas mediterráneas

El lunes comenzó con nieblas en las costas de Valencia, Castellón y de Cataluña. A lo largo de la tarde irán abriendo. En el resto tenemos una mañana de cielos enrarecidos. Por un lado, por el paso de nubes altas, de las que dejan los cielos blanquecinos. Por otro, por la llegada de calima desde Canarias, y que en el sur será algo más abundante.

Tormentas de primavera

Por la tarde la novedad son las posibles tormentas en el noroeste. Activan los avisos por fuertes chubascos en el interior de Galicia, Asturias, Cantabria y Vizcaya. Tormentas que podrán dejar granizadas en estas zonas, además no se pueden descartar que lleguen a la provincia de León.

Avance del martes

Mañana por la tarde la posibilidad de tormentas se desplaza al este del país, se esperan en el interior de la Comunidad Valenciana, sierras de Castilla-La Mancha, de Aragón y los Pirineos. Chubascos débiles, que no debería empañar el día grande de las fallas en Valencia, no se esperan que lleguen. Mientras el calor continúa. Aumentará en el centro, y disminuirá ligeramente en el sur de Andalucía, Murcia y el norte de Galicia.

En manos de la DANA

El miércoles por la tarde es cuando notaríamos los efectos de esta bolsa de aire frío que se acerca. La previsión nos dice que después de rozar el sur del país, frenará su avance, y retrocederá para desplazarse a Canarias. Extraña trayectoria que podría cambiar. Y que, sobre todo, hasta que no suceda, hace muy imprudente hablar de la previsión de la Semana Santa. Antes habrá que confirmar los movimientos de esta DANA. Habrá que esperar para ver si llueve o no en las procesiones. Por favor, de momento no hagan caso a los pronósticos agoreros que se ven las redes sociales y algunos medios digitales. No hay nada confirmado.

