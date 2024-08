La viñeta gráfica de la semana se va de vacaciones 'achicharrada' por el calor

Primer lunes de agosto y para muchos primer día de vacaciones. Alfredo Boto tiene un guiño con todos ellos en su viñeta de la semana que en esta ocasión llega subida de grados como están los termómetros en buena parte de España.

En la imagen se muestra un sol diabólicamente abrasador cuyos rallos se desprenden como llamas a un terreno incendiado. Los protagonistas de la viñeta son un demonio que da un calurosos recibimiento a una familia de turistas.

"¡Les damos la más calurosa bienvenida a las vacaciones 2024!" dice el diablo a un hombre que descamisado porta una bolsa nevera y una sombrilla, a una mujer que se protege del sol con una pamela y se muestra extrañada al igual que su hijo del destino turístico de este año.

Está siendo el actual un verano intenso con unos primeros días en los que parecía que el calor no quería hacer acto de presencia. No fue hasta el 18 de julio hasta que la AEMET anunció la primera ola de calor del verano. Se trató del primer episodio de altas temperaturas, pero no el único y es que en tan solo 13 días ya hemos pasado por 3 fenómenos similares. El segundo episodio de calor tuvo lugar del 23 al 25 de julio mientras que la tercera se está viviendo estos días.

A falta de los datos actualizados de este verano, el julio del año pasado fue el más cálido y seco en los últimos 60 años con dos olas de calor. En concreto, la temperatura media mensual en la Península fue de 24,3C, es decir 1,2C por encima de la media para este mes en comparación con el periodo de referencia 1991-2020.

Y con estos sudores solo nos queda recordar los consejos básicos para sobrellevar el calor de la mejor manera posible. Una hidratación constante es fundamental, evitar la exposición al sol en las horas centrales y si es imposible protegerse con la sombra en la medida de lo posible, mantener fresco el lugar en el que estemos y prestar una atención especial a los grupos vulnerables como son ancianos y niños.

La viñeta gráfica de la semana del 5 de agosto de 2024 | Alfredo Boto

