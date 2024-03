Roberto Brasero, en shock por la sorpresa en Espejo Público en el Día del Padre: "No me merezco esto"

Roberto Brasero no lo ha visto venir. Ha sido una emocionante sorpresa para el presentador de 'El Tiempo' por el Día del Padre. Susanna Griso ha querido mostrar su evolución en Antena 3 Noticias. Hemos podido ver al Brasero más vivaracho de joven, hace nada más y nada menos que 19 años. Con su forma de cantar y de contar la meteorología, nos conquistó a todos día a día.

Desde que llevó no ha parado la lluvia de premios que le han caído: Antena de Oro, el Premio Especial de la AEMET e hijo predilecto de Castilla-La Mancha. Pero para medalla, la que se llevó su familia con él. Ese 'paseito' que da en el plató nos trae aire fresco y temperaturas cálidas para seguir viéndole en nuestras pantallas. Brasero miraba con emoción y una enorme sonrisa el cariñoso vídeo en su honor.

"Es un buen resumen, no me merezco esto", eran las primeras palabras de nuestro hombre del tiempo. Ha querido mostrar quién es ese hombre tras el hombre del tiempo. Tras ser preguntado sobre su infancia y su padre, se ha conmovido. Tuvo "la oportunidad de tener una infancia feliz, con un gran padre". Fue la "etapa más feliz" de su vida.

Un Roberto Brasero emocionado

Su padre era "una buena persona". Era "un padre estricto dentro de lo que cabe para ser Guardia Civil". 'Espejo Público' ha mostrado imágenes de Roberto Brasero con su padre. "Me acuerdo de la infancia todos los días, hoy también, me acuerdo todos los días. Fantástico padre y tuve la suerte de disfrutarlo", decía. "Fue un gran padre y un gran abuelo para mis niños y otros nietos que tiene".

"¡Joder qué foto, ¿y eso?!", exclamaba Brasero al ver una antigua foto familiar de su comunión. Si Susanna Griso tuviera que definir como "excelente" a un compañero, ese es el presentador de 'El Tiempo'. "Yo también tengo defectos", se sinceraba Roberto. La sorpresa no tenía fin, después de la pequeña entrevista, ha escogido una serie de imágenes de sus divertidos reportajes.

Brasero ha podido vivir en directo la primera vez que apareció en pantalla en Antena 3. La nostalgia se ha apoderado de él, que reaccionaba con risas. "Ese día estaría nervioso, pero yo los nervios los intento contener. Cuando hablo de lo mío no me pongo nervioso, cuando estoy aquí me pongo más nervioso". Ha tenido tiempo en un día tan especial como el de hoy de hablar del Roberto Brasero como padre: "Yo creo que intento ser padre. Tienes que poner esas normas obligatorias pero disfrutar de ellos y conmigo".

