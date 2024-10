Un investigador de la AEMET predijo la DANA hace cinco días: "De las que pueden ser recordadas..."

¿Estaba preparada España para esta DANA? ¿Habían recibido suficientes avisos las comunidades autónomas y sus respectivos gobiernos y ayuntamientos? ¿Se podía haber mitigado el impacto de los daños materiales, y especialmente de la pérdida de vidas? Es la pregunta que muchos están haciéndose en estos momentos. Hasta el momento son 70 personas las que han fallecido, la mayoría en la Comunidad Valenciana y Castilla-La Mancha, además de seis desaparecidos en Letur (Albacete). Y las cifras siguen subiendo...

Un científico de la AEMET avisó hace 5 días

No obstante, hubo un meteorólogo, JJ González Alemán, investigador de la AEMET en ciclones y tormentas convectivas, que sí avisó de lo que estaba por venir, concretamente lo hizo el pasado viernes 25 de octubre a través de sus redes sociales.

"Tiene mucho potencial de entrar en el grupo de las de alto impacto. De las que pueden serán recordadas en la vertiente mediterránea"

"Si todo sigue tal y como prevén los modelos meteorológicos durante los próximos 5 días, esta DANA, por sus características y comportamiento, tiene mucho potencial de entrar en el grupo de las de alto impacto. De las que pueden serán recordadas en la vertiente mediterránea", explicó mientras mostraba una imagen del mapa de Europa 'amenazado' por el fenómeno meteorológico.

Y efectivamente, González Alemán y otros tantos que pudieron avisar de las consecuencias, no se equivocaron. España, concretamente Valencia, Albacete, Cuenca y algunas partes de Andalucía, están sufriendo la peor parte de esta DANA. Ya son 70 muertos -seis desaparecidos en Albacete- y desgraciadamente es más que probable que ambas cifras sigan aumentando con el paso de las horas. Además, también se calcula que unas 155.000 personas están sin luz, 45 carreras están cortadas y unos 1.000 efectivos de la UME han sido movilizados.

"Han muerto decenas de personas, entre ellas gente joven"

"Las vidas que se han perdido no tienen remedio pero el destrozo es tal que solo pido que no se olviden de nosotros. Han muerto decenas de personas, entre ellas gente joven, les pilló sacando los coches... De esto no sé cómo lo vamos a levantar", ha explicado la alcaldesa de Paiporta, el municipio valenciano más damnificado.

"No os vamos a dejar solos"

Todas las instituciones, gobiernos, ayuntamientos y políticos están tomando cartas en el asunto para ofrecer sus condolencias y su ayuda a las comunidades más afectadas por esta tragedia. Pedro Sánchez ha comparecido este miércoles en La Moncloa para hablar de lo sucedido: "No os vamos a dejar solos", "la prioridad absoluta" es ayudar a los afectados y ha pedido a quienes viven en la zonas inundadas que extremen las precauciones y no pongan en peligro su vida. Alberto Núñez Feijóo, líder del PP, visitará en la tarde de hoy el municipio de Letur, en Castilla-La Mancha, en compañía del presidente autonómico, Emiliano García Page.

¿Qué hacer si nos sorprende la DANA conduciendo?

Consulta aquí cuáles son las provincias y localidades más afectadas por la DANA. Por otra parte, las autoridades valencianas han habilitado este número de teléfono para las víctimas: 900365112.

